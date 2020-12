Close

Hombre mató a su esposa después de que ella le pidió el divorcio Mary Jo Jansen le pidió el divorcio a su esposo. En vez dejarla libre para rehacer su vida, él la mató. Los detalles del caso. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un hombre en Minnesota fue sentenciado a 40 años en prisión por el asesinato de su esposa. Matthew Lynn Jansen se declaró culpable de matar a su mujer después de que ella le pidiera el divorcio. Mary Jo Jansen, una madre de 46 años, fue brutalmente asesinada el 8 de febrero del 2019. Ese mismo día, en la mañana, ella había asistido al funeral de su madre. Mary Jo le había entregado los papeles del divorcio a su esposo alrededor del Día de Acción de Gracias del 2018 y al parecer él no quiso dejarla libre para rehacer su vida. Según las autoridades, Matthew llamó a la policía para confesar el crimen. La noche del 8 de febrero del 2019 llamó al 911 para reportar que había matado a su mujer. Las autoridades encontraron el cadáver de Mary Jo en su habitación, había recibido disparos en el cuello y en el pecho. Image zoom Credit: GoFundMe SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El hombre supuestamente le dijo a los oficiales: "No puedo creer lo que hice. Ya no tengo que preocuparme por el divorcio". Los familiares de Mary Jo le contaron a la policía que aunque ellos estaban separados seguían viviendo en la misma casa mientras se concretaba el divorcio. Mary Jo tenía planes de mudarse sola a una nueva casa el siguiente día, reportaron sus seres queridos. Image zoom Credit: Anoka County Sheriff's Office Según los investigadores el hombre la había amenazado anteriormente, diciéndole: "No te vas a ir de esta casa. No voy a dejar que te vayas". Una página GoFundMe ha sido creada para recaudar fondos para ayudar a sus hijos Brad y Emma. "Ella era una bella madre, hija, hermana, tía, sobrina, prima, amiga y colega que será extrañada inmensamente por todos los que la conocían", dice un mensaje en esta página. Que en paz descanse.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Hombre mató a su esposa después de que ella le pidió el divorcio

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.