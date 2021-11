Marta Ortega, la mujer detrás de uno de los más poderosos imperios de la moda Marta Ortega, la hija del multimillonario empresario español Amancio Ortega, fue nombrada la nueva presidenta de la empresa Inditex, conocida por su popular cadena de tiendas Zara. ¡Los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El gigante de la moda Inditex tiene nueva presidenta. Marta Ortega, la hija del multimillonario empresario español Amancio Ortega, estará a cargo de la empresa, que es dueña de la popular cadena de tiendas Zara y de la marca Massimo Dutti. Marta Ortega reemplazará a Pablo Isla, quien fue presidente de Inditex desde el 2011, reporta BBC News. Ortega lleva 15 años creciendo dentro de la compañía y comenzó trabajando como asistente en una tienda de ropa de la marca Bershka. La empresaria española de 37 años ahora estará a cargo de uno de los imperios más poderosos dentro del mundo de la moda. Inditex tiene más de 6,600 tiendas a nivel global. Marta Ortega ha estado a cargo de importantes campañas como el lanzamiento de las exclusivas colecciones Zara SRPLS y Charlotte Gainsbourg by Zara. Inditex fue fundado por su padre Amancio Ortega y su exesposa Rosalía en 1975 en Galicia. Amancio Ortega fue presidente de Inditex hasta el 2011 y está considerado como uno de los hombres más ricos del mundo, según la revista Forbes. Marta Ortega Credit: Giovanni Sanvido/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras la sorpresiva renuncia de Pablo Isla, Marta Ortega asumirá la presidencia en abril del 2022, reporta Elle. Como parte de su mensaje de despedida, Pablo Isla declaró que quiere "agradecer al Consejo, y muy especialmente a Amancio Ortega, el apoyo y la confianza depositada en mí durante todos estos años. Ahora creemos que es el momento de abordar esta nueva etapa, con Marta Ortega como Presidenta y Óscar García Maceiras como Consejero Delegado, cuya designación ya se anticipaba desde su incorporación a la empresa por su capacidad y cualidades. Hacer realidad esta transición es la culminación de mi compromiso con Inditex y con Amancio Ortega. Y quiero también dar las gracias a todas y cada una de las personas que forman parte de Inditex por su trabajo y dedicación". Carlos Torretta and Marta Ortega Carlos Torretta y Marta Ortega | Credit: Giovanni Sanvido/Getty Images Por su parte, Marta Ortega, también habló sobre este nuevo reto profesional. "Estamos enormemente agradecidos a Pablo Isla por su extraordinario trabajo y dedicación durante todos estos años. Me gustaría destacar su inmensa contribución, no solo a nuestro Grupo sino también a la industria de la Moda en general. He vivido esta empresa desde mi infancia y he aprendido de todos los grandes profesionales con los que he trabajado durante los últimos 15 años. Siempre he dicho que dedicaría mi vida a desarrollar el legado de mis padres, mirando al futuro pero aprendiendo del pasado y al servicio de la Compañía, nuestros accionistas y nuestros clientes, en el lugar donde se considere que soy más necesaria. Me siento profundamente honrada y comprometida por la confianza que se ha depositado en mí y enormemente ilusionada por el futuro que entre todos vamos a acometer", expresó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Marta Ortega, la mujer detrás de uno de los más poderosos imperios de la moda

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.