Mark Zuckerberg revela los planes de Facebook para ayudar a la vacunación contra COVID-19 A través de un post que compartió en su cuenta de Facebook, Mark Zuckerberg anunció el lanzamiento de una campaña global para ayudar a que 50 millones de personas estén un paso más cerca de recibir las vacunas contra la COVID-19. Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A través de un post que compartió en su cuenta de Facebook, Mark Zuckerberg anunció el lanzamiento de una campaña global para ayudar a que 50 millones de personas estén un paso más cerca de recibir las vacunas contra la COVID-19. "Ya conectamos a más de dos mil millones de personas con información oficial sobre COVID-19 y ahora que varios países avanzan en sus planes de vacunar a todos los adultos, estamos desarrollando herramientas para facilitar que todos sean inmunizados", señaló el director general y creador de Facebook. Entre los planes, se encuentra una herramienta que muestra cuándo y dónde puedes obtener la vacuna, incluyendo un hipervínculo para hacer una cita. "Esto estará disponible en el Centro de Información sobre COVID-19, que mostraremos a las personas directamente en el News Feed. Hemos visto que las personas usan Facebook para encontrar información que les permita hacer citas para vacunarse, por lo que esto permitirá que millones más hagan lo mismo". Además de lanzar el Centro de Información sobre COVID-19 en Instagram, Facebook continúa trabajando con autoridades sanitarias y gobiernos para ampliar los chats de WhatsApp para ayudar a que las personas se registren para recibir las vacunas. "Más de 3 mil millones de mensajes relacionados al COVID-19 han sido enviados por gobiernos, organizaciones no gubernamentales e internacionales a los ciudadanos a través de los chatbots oficiales de WhatsApp, por lo que esta actualización también ayudará a los esfuerzos de vacunación", dijo. "Los datos muestran que las vacunas son seguras y funcionan. Son nuestra mejor esperanza para superar este virus y regresar a la vida normal. Yo ansío poder recibir la mía y espero que tú también". Facebook está ayudando a que las personas conozcan más sobre las vacunas contra la COVID-19. En febrero, tras consultar a las organizaciones sanitarias líderes, incluyendo a la OMS, ampliaron el listado de afirmaciones falsas que removieron durante la pandemia, incluyendo más afirmaciones sobre el coronavirus y las vacunas que ya han sido desacreditadas. "Hemos removido otras 2 millones de piezas de contenido en Facebook e Instagram. La mayoría de este contenido adicional era precedido de una pantalla de alerta y ahora ha sido eliminado de la plataforma". Image zoom Credit: Facebook SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por último, Zuckerberg dijo que en las próximas semanas se estarán aplicando etiquetas globalmente a todas las publicaciones sobre las vacunas contra COVID-19 para dirigir a las personas al Centro de Información sobre COVID-19. "Planeamos agregar etiquetas adicionales sobre temas específicos de las vacunas contra COVID-19", apuntó. "Agregaremos una pantalla adicional cuando alguien vaya a compartir una publicación en Facebook e Instagram con una etiqueta informativa de la vacuna contra el COVID-19. Esto ayudará a que las personas tengan el contexto que necesitan para tomar decisiones informadas sobre qué compartir".

