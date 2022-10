Sentencian a hombre que mató a joven y se comió sus testículos Sentenciado a cadena perpetua Mark Latunski, de 51 años, por asesinar a Kevin Bacon, de 25 años, tras conocerlo en una aplicación de citas. Fue acusado de canibalismo por comerse el cadáver de su víctima. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mark Latunski, de 51 años, fue sentenciado a cadena perpetua por el asesinato de Kevin Bacon, de 25 años, a quien conoció en una aplicación de citas en internet. Latunski —oriundo de Michigan—fue acusado de canibalismo por comerse el cadáver de su víctima. El asesino conoció a Bacon en el 2019 en el app de citas Grindr, reporta Rolling Stone. El juez Matthew Steward describió el asesinato como un "crimen fríamente calculado", reporta CBS. Latunski se declaró culpable en septiembre y fue sentenciado el miércoles a pasar el resto de sus días en prisión por homicidio y por mutilar un cadáver. Bacon —un peluquero— desapareció en Nochebuena del 2019 y sus restos fueron encontrados tres días después en el sótano de Latunski. Al joven le habían cortado la garganta. Latunski confesó a la policía que había freído los testículos de su víctima y se los había comido, y que planeaba usar su sangre y sus huesos para fertilizar las plantas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Latunski fue acusado en el 2020 por James Carlsen de tenerlo secuestrado y encadenado en su sótano en octubre del 2019. El hombre llamó al 911 tras escapar. Otro hombre cuya identidad no ha sido revelada también dijo que escapó de la misma casa del horror en noviembre del 2019. Michelle Myers, quien vivía con Bacon, dijo a Rolling Stone en el 2021 que la policía debió hacer más para evitar el asesinato de su amigo tras recibir otras denuncias en contra de Latunski.

