Marivel Estevez fue asesinada en su apartamento en Nueva York y su novio fue arrestado Mark E. Small enfrenta cargos tras la muerte de Marivel Estevez. La mujer de 39 años fue asesinada en el penthouse que compartía con él en Nueva York tras intentar terminar su relación amorosa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mark Small, de 55 años, fue acusado de dispararle a Marivel Estevez, de 39 años, en el lujoso apartamento que ellos compartían. El hombre enfrenta cargos de asesinato en segundo grado y posesión criminal de un arma de fuego. Según las autoridades, la mujer fue asesinada tras intentar terminar su tormenta relación amorosa con Small. Un comunicado de la fiscal de distrito del condado de Nassau detalla que el tiroteo sucedió en julio del 2022. La policía reveló al canal NBC New York que la pareja estaba en crisis y ella planeaba terminar la relación. "Entre las horas de la noche del 28 de julio y la mañana del 29 de julio, el acusado y Estevez estaban juntos en el apartamento penthouse donde ambos vivían", dice el comunicado. "Durante este tiempo, el acusado supuestamente le disparó a la víctima con una pistola, una vez en la cabeza y otra vez en el torso, y después huyó en el carro de Estevez". Marivel Estevez Marivel Estevez | Credit: GoFundMe Cuando la mujer no fue a trabajar el 30 de julio, un empleado llamó a la policía para que revisaran si ella estaba bien, revelaron las autoridades. Los oficiales encontraron a Estevez muerta en su cama. Small estaba persiguiendo al perro de Estevez cuando chocó con otro auto en la autopista de Long Island. Según las autoridades, el hombre se había llevado al perro de su novia del apartamento y el animal se había escapado. Small se ha declarado no culpable de los cargos en su contra y está en la cárcel, sin derecho a fianza. Tendrá que presentarse en el corte el 21 de octubre. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mark Small Mark Small | Credit: Nassau County Police Department Una página de GoFundMe fue creada para recaudar fondos para cubrir los gastos fúnebres de Estevez. Sus seres queridos describen a Marivel como "una amorosa hija, hermana, tía y amiga". Un mensaje en esta página dice que "todos los que conocían a Marivel la amaban" y que ella tenía "una sonrisa que iluminaba cualquier habitación". Si eres víctima de violencia doméstica, pide ayuda llamando a la Línea Nacional contra la Violencia Doméstica al 1-800-799-7233, o visita thehotline.org. Todas las llamadas son confidenciales. La línea está disponible 24/7 y se habla español.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Marivel Estevez fue asesinada en su apartamento en Nueva York y su novio fue arrestado

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.