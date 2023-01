Embarazada fue asesinada cuando iba camino a una fiesta de cumpleaños Marissa Pérez, una embarazada de 25 años, fue asesinada a tiros en Los Ángeles. La joven iba camino a una fiesta de cumpleaños tras comprar un pastel. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Marissa Pérez, de 25 años, iba camino a una fiesta de cumpleaños cuando fue asesinada. La joven iba con su padre en el carro, sentada en el asiento de pasajero, cuando un chofer en otro auto abrió fuego. Sus familiares dicen que el ataque fue intencional y Marissa fue asesinada a sangre fría, reporta el diario The New York Post. La tragedia ocurrió el pasado jueves sobre las 7:30 p.m. en el vecindario de Artesia, reportó ABC7. Iba en camino a buscar un pastel para el cumpleaños de su tía, pero nunca llegó a la fiesta. Su madre, Sandra Tolentino, contó a ABC7 que su hija se convertiría en madre en junio. Marissa recibió varios disparos, incluyendo uno en la cabeza, y fue llevada al hospital. Alí fue pronunciada muerta, y su bebé por nacer no sobrevivió. "Tenía 25 años. Iba a convertirse en madre en cinco meses. Estaba tan feliz", dijo su madre. "Quiero justicia para mi hija. "Quiero justicia para mi nieto". Marissa Perez Marissa Perez | Credit: GOFUNDME El hermano de Pérez, Isaac Tolentino, le dijo al canal KTLA que Marissa y su novio estaban felices de pronto convertirse en padres. "Ella estaba tan emocionada, parecía una nueva persona" dijo sobre la futura madre. "Nunca había visto a mi hermana brillar así". Los investigadores no creen que el tiroteo fue un acto de violencia al azar, pero aún no se ha revelado el posible motivo. Aún no se han realizado arrestos ni se ha revelado la identidad del sospechoso. "El no merece estar caminando en las calles", dijo la madre de Marissa sobre el asesino de su hija. "Él merece estar tras las rejas el resto de su vida". La familia pide a quienes tengan información sobre este caso, que llamen a las autoridades. Una cuenta de GoFundMe fue creada para recaudar fondos para ayudar a la familia en este doloroso momento. Sus familiares recuerdan a Marissa como "la persona más leal, amorosa, entusiasta y fuerte".

