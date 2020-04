Mario López lanza un show para encontrar al nuevo Menudo Mario López, presentador de Access Hollywood y protagonista de la mítica Saved by the Bell, es el productor ejecutivo del ambicioso proyecto. ¡Aquí los detalles! By Leonela Taveras Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Menudo, el legendario grupo juvenil que marcó una época y contó a Ricky Martin entre sus integrantes, podría abrir una nueva etapa gracias a un nuevo reality show producido por el presentador y actor Mario López. El ambiciosos proyecto que llevará de título el nombre de la banda sería un show de una hora en el que se buscaría una versión moderna de una boy band latina, según contó López en un comunicado divulgado por Variety. “Crecí como un gran admirador de Menudo y estoy encantado de ser parte de traer esta banda icónica que dio la vuelta al mundo”, dijo la estrella de Saved by the Bell, quien también será el presentador del programa. Image zoom getty images Se sabe que el proyecto lo desarrollará la productora Universal Television Alternative Studio, pero aún se desconoce qué canal o plataforma lo emitiría o su fecha del estreno. Menudo se formó en 1977 y no desapareció hasta 2009. Durante ese largo período, las diferentes versiones de la banda sumaron 35 álbumes, de los que se vendieron 60 millones de copias. Además de Martin, por sus filas pasaron artistas conocidos como, entre otros, Robi Draco Rosa o Johnny Lozada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mientras el proceso de creación del nuevo show avanza, López volverá a encarnar a A.C Slater en el reboot del exitoso show de los años noventa Saved by the Bell, que se verá en la plataforma Peacock de NBC el próximo 15 de julio. En la nueva versión de la serie, Slater es un profesor de gimnasia en la escuela secundaria Bayside High, escenario de la serie original, y su amigo Zack Morris, interpretado por Mark-Paul Gosselaar, es el gobernador de California.

