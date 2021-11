Momentos después su avión se desplomaría: Marília Mendonça y sus últimas historias La muerte de la joven cantante brasileña sigue conmocionando a sus más de 40 millones de fans en Instagram tras sus últimos posts y las primeras imágenes del siniestro. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La repentina muerte en un accidente de avión de la cantante Marília Mendonça a sus 26 años, no solo ha roto el corazón de sus seres queridos y amigos, también el de sus millones de fans que le adoraban. Solo en Instagram, la estrella brasileña de la música supera los cuarenta millones de seguidores, quienes no pueden creer que la vida de su ídolo haya terminado al estrellarse el avión en el que se dirigía para realizar unos conciertos. Poco antes de emprender su vuelo a Minas Gerais, Marília Mendonça compartió un video en el que puede observarse cómo llega caminando a la aeronave, vestida con un divertido atuendo, cargando una guitarra y arrastrando su equipaje de mano rojo, para bromear después acerca de su dieta y la comida en el avión. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además, desde sus historias, la cantante compartió varias llamadas imprevistas a sus fans poco antes de despegar en un aerotaxi bimotor, algo que ahora muchos de ellos están interpretando como su despedida. El avión nunca llegó a su destino, ya que cayó junto a un río, al borde de una cascada de agua sobre las rocas, en un área rural de difícil acceso en el sudeste de Brasil. Hasta allá llegaron los equipos de rescate, quienes lograron recuperar los 5 cuerpos de las víctimas del siniestro: la cantante, su tío, su productor, y los dos pilotos. Todavía se desconocen las causas exactas que provocaron el fatal accidente. Ahora en las redes de la cantante, se anuncia el velatorio de sus restos, pero avisan que el entierro se celebrará en la intimidad de sus familias. Descansen en paz.

