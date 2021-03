Close

Un marido que cortó pene del amante de su esposa condenado a 20 años de prisión Alex Bonilla, de 51 años, tomó unas tijeras y llenó de furia atacó a su vecino luego de descubrir que su esposa lo engañaba con él. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un hispano en la Florida fue condenado a dos décadas tras las rejas luego de haber sido encontrado culpable de apuntar con un arma y cortarle el pene al amante de su esposa. Alex Bonilla, de 51 años, fue condenado en una corte del condado de Gilchrist de haber irrumpido sin permiso en la casa de su vecino en Gainesville, donde procedió a amenazarlo con una pistola, lo obligó a entrar en el dormitorio y lo ató a una silla para a continuación cortarle el pene con unas tijeras, según el New York Post. Luego de cometer el crimen, se llevó el miembro a su casa al otro lado de la calle, informó la oficina del sheriff de Gilchrist. La víctima, que no ha sido identificada, contó a las autoridades que su vecino de 51 años había amenazado con matarlo si se resistía a la amputación, informó Daily Mail. Image zoom Alex Bonilla | Credit: Gilchrist County Sheriff’s Office Bonilla había sido acusado de secuestro para infligir daño corporal, robo con allanamiento de morada, agresión agravada con un arma mortal y asalto agravado con arma de fuego en relación al incidente que tuvo lugar el 14 de julio de 2019. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La agresión ocurrió cuando dos niños estaban en la casa de la víctima. Además, de la pena de cárcel se le ordenó pagar más de $251,000, según NBC News. Si bien las autoridades no especificaron el motivo detrás de la agresión, si señalaron que el acusado había atrapado al hombre y a su esposa teniendo relaciones sexuales en su casa en mayo de ese año, según el canal local WKMG News 6. El día de los hechos, la víctima llamó al teléfono de emergencia y denunció a su agresor, por lo que al mismo tiempo que los servicios de emergencia iban en su socorro, la policía fue a la casa de Bonilla y lo arrestó, según El Nuevo Herald.

