Se suicida el presunto asesino de la influencer que hace un año apareció desnuda: ¡su esposo! El marido de Alexis Sharkey, la bella joven de 26 años asesinada hace un año, era el principal sospechoso y una orden de arresto pesaba sobre él. Estos son los detalles del trágico caso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace ahora aproximadamente un año, el cuerpo de la bella influencer Alexis Sharkey fue encontrado desnudo por un trabajador de la ciudad de Houston que iba conduciendo por la carretera cuando se percató de que unos pies sobresalían entre los arbustos. Ahora, su esposo y principal sospechoso de asesinato se ha suicidado. La joven había abandonado su casa durante las vacaciones de Thanksgiving tras una pelea con su marido. Su madre confirmó que Tom, el esposo de su hija, le había llamado para comunicarle que su hija había desaparecido. Tras encontrase el cadáver de la joven de 26 años, Tom Sharkey dijo que su esposa era "la mujer más increíble". Alexis Sharkey Credit: Instagram / Alexis Sharkey SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hoy se conoció la noticia de que él mismo había sido encontrado muerto después de haberse disparado un tiro en la cabeza mientras se encontraba en Florida, dijo un portavoz de la policía de Houston en conferencia de prensa. Se le buscaba por el asesinato de su esposa, quien murió estrangulada, y estaba en búsqueda y captura con una orden de arresto desde el pasado 29 de septiembre. Alexis Sharkey Los detectives habían deducido que Thomas era la única persona con los motivos e intenciones precisas para matar a Alexis. También averiguaron que había una historia de violencia doméstica entre ellos. La pareja se había separado, contra la voluntad de él. Además de mostrar falsedad durante los interrogatorios, Thomas nunca denunció la desaparición de su esposa en primer lugar: fue un amigo quien lo hizo. Al parecer no pudo enfrentar el arresto y al sentirse cada vez más cercado por las autoridades, decidió quitarse la vida.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Se suicida el presunto asesino de la influencer que hace un año apareció desnuda: ¡su esposo!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.