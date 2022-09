Mariachi de la tercera edad ofrece concierto y solo asisten cinco personas; su caso ya es viral Conoce la historia de Rogelio Veyna que ha conmovido a propios y extraños. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Rogelio Veyna, se vistió de mariachi y se preparó para dar un concierto en la Feria Nacional de Fresnillo, en México. Cuando llegó al escenario para brindar su presentación, descubrió que solo había cinco asistentes. Sin embargo, el señor, que también se hace llamar El mostrenco de Zacatecas no le impidió portarse como un profesional y realizar la mejor de sus interpretaciones. Esta situación llamó la atención de los cibernautas, quienes reconocieron el trabajo de este hombre de origen mexicano y no dudaron en brindarle su apoyo; lo cual, ha hecho viral su caso. Gracias a ello, Veyna ofreció un segundo concierto que tuvo una gran audiencia; la cual, le brindó muchos aplausos. "Lo quiero abrazar mucho, mucho"; "Me da gusto que tuvo apoyo a pesar de la ¡poca audiencia!"; "Si hubiera estado en México hubiera asistido. Mi abrazo y respeto"; "Que triste, me gustaría abrazarlo y participar en su presentación. Se ha perdido el amor por las cosas genuinas y bellas"; "A pero si fuese un concierto de la música horrible y grosera se agotan las entradas", y "Mis respetos y admiración para él. Señor estuvo presente porque su corazón es tan hermoso", fueron algunos comentarios. Rogelio Veina Credit: Edicion Digital/Univision SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hubo quienes también le brindaron un reconocimiento por su dedicación. "Mi respeto y todo mi cariño hacia él. Un ejemplo a seguir"; "Tener a alguien como usted que no solo es una gran motivación, sino que también da lo mejor de sí para hacer el trabajo con tanta honestidad, no merece más que reconocimiento", y "Eso se llama ser un verdadero artista", agregaron los usuarios. Ahora, Rogelio Veyna ya es famoso a nivel internacional; quizá ahora, puede ofrecer más conciertos en otros lugares dentro y fuera de México. Solo el tiempo lo dirá.

