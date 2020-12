Close

Joven madre de 5 hijos muere apuñalada en su casa en Chicago: su presunto asesino saltó por la ventana Una riña doméstica que desembocó en un supuesto caso de asesinato-suicidio dejo sin madre a 5 pequeños. Dos de ellos pudieron ser testigos de la tragedia. ¿Qué pasó?



Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cinco menores perdieron a su madre en una pelea doméstica que desembocó en un supuesto asesinato-suicidio en Chicago, según las autoridades. De acuerdo a la policía, agentes llegaron el pasado jueves a un apartamento en el vecindario de Brighton Park tras una llamada al número de emergencias en la que una niña de 13 años denunció un incidente de violencia doméstica. En la residencia encontraron a una mujer fallecida a causa de una agresión con arma blanca y a un hombre, el presunto asesino, que se había inflingido una puñalada antes de saltar por la ventana del apartamento, que se encuentra en un segundo piso, informó People. La víctima fue identificada como Maria Saleski, de 37 años, según la oficina del médico forense del condado de Cook. El sospechoso de cometer el crimen no ha sido identificado, informó el diario Chicago Sun Times. Image zoom Credit: GOFUNDME De acuerdo a People, la policía sospecha que al menos dos niños presenciaron la mortal agresión. Aún no se ha confirmado el tipo de relación que mantenía Saleski con su presunto asesino, que tenía 31 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El supuesto agresor apuñaló a la víctima dos veces en el pecho y luego se clavó el mismo cuchillo en el pecho y el cuello antes de saltar por la ventana. La policía lo encontró poco después cerca del lugar del incidente hablando incoherencias. Tanto Saleski como el sospechoso fueron trasladados al hospital, donde se certificó su fallecimiento. Image zoom Credit: Getty Images La familia creó una campaña de GoFundMe para recaudar fondos para el funeral y ayudar a los cinco niños, que se quedaron sin su madre. “Nuestra familia sufrió una gran pérdida trágica. Todavía no podemos creerlo”, escribe la familia en el portal. “Mari hubiera hecho cualquier cosa por sus hijos”.

