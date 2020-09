María Elena Salinas: “[El 2020] ha sido un año de aprendizaje” La periodista formará parte de Poderosas virtual el próximo 19 y 26 de septiembre. ¿Qué es lo que la gente puede esperar del evento? La mexicana da un adelanto en exclusiva. Por Carole Joseph Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La periodista María Elena Salinas será parte del evento Poderosas virtual en donde creará conciencia en la comunidad hispana para que aquellos que pueden hacerlo voten en las elecciones de noviembre. “Conozco mucho al equipo de People en Español y reconozco la labor que hacen”, dice Salinas quien junto a Ilia Calderón, Adamari López, Selenis Leyva y Pamela Silva engalana la portada digital de esta semana. “People… celebra nuestros logros y ayuda a las mujeres que necesitan apoyo”. Durante una íntima entrevista, la mexicana habló de lo que la gente podrá llevarse del evento que tendrá lugar el 19 y el 26 de septiembre a través de Peopleenespanol.com —y de las enseñanzas que le ha dejado el truculento 2020. Aquí estamos de nuevo con Poderosas. ¿Recuerdas cuando el evento en Miami fue cancelado el 13 de marzo debido al coronavirus? Al principio [no entendíamos] lo que estaba pasando porque han habido situaciones difíciles, incómodas, peligrosas anteriormente, pero nunca habíamos vivido algo así que alterara tanto nuestro día a día, nuestro movimiento. Al principio fue un shock, un susto. Image zoom SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN ¿Cómo lo vivió tu familia? Una de mis hijas que estaba viviendo en Nueva York inmediatamente se vino a Miami por el susto que tenía de estar en Nueva York y estaba muy preocupada por mí, porque la primera información era que habían ciertas personas que iba a ser más vulnerables y ella me veía a mí vulnerable, no sé por qué, pero bueno. Poco a poco nos fuimos adaptando a aceptar esta realidad; yo no quisiera decir que es un nuevo normal, quisiera decir que es un mal temporal, pero sí nos ha tocado adaptarnos. Image zoom Leyva: Dimitrios Kambouris/Getty Images for Entertainment Weekly & PEOPLE; Otras fotos: Cortesía ¿Entonces dirías que este ha sido un año de aprendizaje y adaptación? Un día puse en mis redes sociales que este ha sido un año de aprendizaje y alguien dijo es que eso es insultante para los que han perdido a un ser querido. Pero sí creo que ha sido un año de aprendizaje. Algunos nos ha afectado más que a otros, pero tenemos que aprender que hay cosas que no están bajo nuestro control y también tenemos que apreciar más a nuestros seres queridos, a nuestra familia. Darnos cuenta de lo que es importante en la vida. Hay tanta gente que ha sufrido y ha perdido tanto que no me atrevo a decir que esto me ha afectado en una forma negativa. Mucha gente dice que estamos en el mismo barco, pero no. Creo que todos estamos en la misma tormenta, pero no en el mismo barco. Unos están en yates, otros en veleros, otros en lanchitas. Image zoom Cortesía ¿Cómo te sienta la vida virtual? En estos últimos meses he hecho varias conferencias virtuales. Al principio me sentía un poquito rara, pero me he dado cuenta que sí estamos conectados. Creo que nos hemos adaptado bien a hablar de temas importantes y a veces es hasta más fácil porque hay gente que no puede viajar de una ciudad a otra para acudir a un evento. Lo positivo es que lo tenemos al alcance de nuestras manos, tenemos mucho al alcance. He tenido que hacer cambios; soy muy activa, constantemente [estoy] viajando y me tuve que poner un freno y revisualizar mi manera de trabajar, pero eso no fue afectarme.

