Asesinan a padre hispano mientras caminaba a su perro en Los Ángeles. Su familia pide justicia. Marcos Sandoval salió a caminar a su perro por un vecindario tranquilo de Los Ángeles y nunca regresó a casa. El hombre fue asesinado en plena calle. Su familia pide justicia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un padre hispano salió a caminar a su mascota por un vecindario tranquilo de Los Ángeles y no volvió a casa. Marcos Sandoval fue asesinado en plena calle, reporta el diario The New York Post. Una cámara de seguridad captó el momento en que un carro se acercó al hombre y el chofer le disparó tras intercambiar unas palabras con Sandoval. La tragedia ocurrió en la intersección de la avenida Genesee y la calle Saturn sobre las 5:30 a.m. del sábado, reporta KCAL-TV.El chofer huyó en el auto, dejando a la víctima tirado en el piso. Una persona que caminaba por allí vio a Sandoval y llamó al 911 sobre las 6:15 a.m. El perro, llamado Little Torro, se ve en el video corriendo de la escena del crimen. El perrito no resultó herido y pudo regresar a casa, pero su dueño no. "Empezó a ladrar en la ventana de mi hermana y mi hermana salió a buscarlo", dijo la hija de Sandoval al canal sobre su mascota. Marcos Sandoval Marcos Sandoval | Credit: Facebook/Eco Dog Care LA Una vecina le contó a las autoridades que había escuchado a dos hombres discutiendo antes de escuchar los disparos y que parecía que se conocían. La familia de Sandoval no tiene idea de quién podría querer matarlo, ya que según ellos, no tenía enemigos. La hija de Sandoval dijo a KCAL "no es justo que nos lo arrebataron así nada más". El teniente del Departamento de policía de Los Ángeles, John Radtke, informó que aún no han identificado el motivo del crimen. "Este es un vecindario muy tranquilo, no hay patrones significativos de crimen", aseguró el oficial. La tragedia ha dejado en shock a los vecinos y ha destrozado a la familia.

