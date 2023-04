Marco Chacón dio la noticia de la muerte de Julián Figueroa a su esposa Maribel Guardia. "Esperé a que saliera del teatro... está destrozada" Marco Chacón, el esposo de Maribel Guardia habló con la prensa a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México y llorando confesó que su esposa está desolada tras perder a su único hijo Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Marco Chacón fue quien vía telefónica anunció a su esposa Maribel Guardia, sobre de la muerte de Julián Figueroa, el único hijo de la actriz, producto de su relación con el cantante Joan Sebastian. "Le tuve que dar la noticia [a Maribel], me esperé a que saliera del teatro y que pudiera cenar, [le dije] de camino mientras arreglaban un poco la casa", confesó el especialista en derecho a su llegada a la Ciudad de México, en donde fue abordado por diversos medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la ciudad azteca. "Me da mucha pena con todo, estamos en shock". El también mánager de Guardia, recalcó que aún no puede asimilar la noticia de la muerte de su hijastro, con quien convivió desde que era un bebé. "Es algo inesperado, estoy con él desde los dos años y lo he acompañado en todas las etapas de su vida", dijo consternado. "Es una locura que se nos adelantó tan joven". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El especialista en derecho de entretenimiento y propiedad intelectual recalcó que el cantante no tenía ningún problema de salud. "Nunca le había dado covid, apenas le dio hace poco, estaba bien", dijo. "En términos generales [estaba] bien". Marco Chacon, Maribel Guardia y Julian Figueroa Maribel Guardia , Marco Chacon y Julian Figueroa, México, 28 de enero 2007. | Credit: Mezcalent.com Quien no está nada bien, es la madre del joven. "He hablado poquito con ella", confesó llorando desconsolado. "La verdad ella no está bien, está destrozada". Fue Guardia quien confirmó públicamente la noticia este lunes a través de un comunicado. "Siento tener que comunicar la partida de mi amado hijo Julián Figueroa, quien desgraciadamente se nos adelantó en este plano", comenzó compartiendo la actriz de exitosas telenovelas de TelevisaUnivision como Corona de lágrimas y Muchacha italiana viene a casarse. Julian Figueroa y Marco Chacon Julian Figueroa y Marco Chacon, Mexico, 2012 | Credit: Mezcalent.com Guardia explicó que anoche "encontraron inconsciente" a su hijo en su cuarto mientras ella estaba en el teatro. "Llamaron al 911 y cuando llegó la ambulancia y la policía lo encontraron ya sin vida, sin rastro de violencia alguno", detalló. "El parte médico indica que falleció por un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular". Por último, la actriz pidió comprensión y respeto por el difícil momento que están atravesando como familia e informó que "sus honras fúnebres se realizarán en privado, al lado de las personas más cercanas y que más lo amaron". La esposa y madre del hijo de Julián, Imelda Garza Tuñón, así como José Manuel Figueroa, el hermano mayor del también actor externaron públicamente la pena y el dolor que las causó su partida. ¡Vuela alto Julián!

