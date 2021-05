Marco Antonio Regil despide en llanto a su mejor amigo con el corazón destrozado El mayor miedo de los últimos meses del famoso conductor mexicano se hizo realidad hoy domingo. Así compartió Regil su desconsuelo en una de sus despedidas más difíciles. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hoy es un día que Marco Antonio Regil nunca olvidará: su queridísimo perrito Bernie, adorado por su dueño y los seguidores del famoso conductor mexicano, falleció de un ataque al corazón cuando paseaba por el parque. Otra difícil despedida para el reconocido defensor del veganismo en pro de los animales, quien aún recuerda la partida de su mamá con lágrimas y a su perrita Lucy, quien le ayudó a pasar el mal trago de su más grande pérdida, para fallecer poco tiempo después. Bernie, un perrito callejero que Regil encontró abandonado al montar en su bicicleta, momentos que vivió en directo con sus numerosos fans, volvió a llenar de calorcito el corazón de este soltero de oro, que ahora trabaja de forma independiente con sus clases online de educación financiera, y tiene un interesante podcast donde invita a personas relevantes a hablar acerca de superación personal. Después de una reciente operación, el corazoncito del amigo peludo de Marco Antonio dejó de latir ante los intentos de su dueño junto a un amigo por salvarlo. Así lo relató él en este doloroso video, difícil de ver, en directo junto a su perrito fallecido. Desde sus historias, Regil compartió como una vecina le trajo flores para despedir a Bernie y unas toallas para cubrir su cuerpo mientras venían a retirarlo. Un emocionado Marco Antonio agradeció el gesto de la mujer y compartió unas sabias palabras: Marco Antonio Regil Bernie Credit: IG @nunupictures SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La lección siempre que a veces es duro de aprender: Nunca sabes cuándo es la última vez que vas a ver o vas a jugar a alguien a quien amas, nunca, nunca sabes cuándo es la última vez, así que a vivir en el presente, vayan y besen y abracen a quien quieren y tienen ahora con Vds. Siempre se los digo y es justamente por eso", reflexionó. A continuación, recordó el simpático clip que recientemente hizo reír a sus fans, bailando junto a Bernie al son de Scooby Doo Papá, y aseguró que "ese videito fue la despedida de nuestro Bernie". "Bye Bernie, thank you sweetie, te voy a extrañar mucho chiquito, gracias, gracias Bernie y gracias Diosito por todo el tiempo que pasé con él", agradeció en llanto, mientras veía alejarse para siempre a su fiel compañero de aventuras. ¡Mucha fuerza Marco Antonio!

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Marco Antonio Regil despide en llanto a su mejor amigo con el corazón destrozado

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.