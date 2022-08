Mánager de Chyno Miranda desmiente reportes de muerte del cantante: "Él sigue en rehabilitación" Julio Ducharne alza su voz para decirle al mundo que su cliente y amigo está vivo en su natal Venezuela. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Chyno Miranda y Julio Ducharne Credit: Cortesía de Julio Ducharne/@justvladyg Tras darse a conocer a través de la Internet que Chyno Miranda había muerto el pasado 29 de julio, Julio Ducharne alza la voz. "A esta hora [del día miércoles, 3 de agosto] él está vivo", asegura a People en Español el venezolano que ha fungido como mánager de Miranda desde enero del 2021. "Si hay una noticia en la cual existe [una muerte] se notificaría, pero en este momento el artista está en su recuperación". Chyno Miranda Justo para sanar su mente y salud fue que el intérprete de "Me provoca" regresó a su natal Venezuela en donde se encuentra en una clínica de rehabilitación para superar los estragos de una neuropatía periférica ocasionada por la Covid-19 en octubre del 2020. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estoy claro que Chyno está en un proceso", explica Ducharne, quien comentó que el cantante, cuyo nombre pila es Jesús Miranda. "[Él] está en su proceso normal y estamos esperando su recuperación para que vuelva en los próximos meses [a trabajar] y estemos con calma". Chyno Miranda y Julio Ducharne Credit: Cortesía de Julio Ducharne/@justvladyg Esa paz por ahora la ha encontrado en el centro de rehabilitación no solo por el apoyo del personal que está a su cargo, también gracias a su progenitora Alcira Pérez y sus primas quienes durante sus visitas en el centro han inyectado al cantante amor y buena energía. "Su familia está junto a él", asegura el empresario. Mientras Miranda se mejora en Venezuela, su hijo Lucca sigue en Miami junto a su madre Natasha Araos, de quien el cantante se separó en septiembre del 2021 debido a infidelidades por parte del cantante. "Irrespeté a ella como esposa, irrespeté a mí hogar también", aceptó el artista entonces. "No estamos juntos como pareja". Quien sí continúa apoyando a Miranda es Jefferson Cárdenas quien logró unir a Marko, Maffio y Sharlene, entre otros, en el concierto benéfico Todos somos Chyno, para recaudar fondos y así ayudar en la rehabilitación de su compañero. "Señores: Dejen que el cantante se recupere", finalizó Ducharne. "Acabemos con la especulaciones".

