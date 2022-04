¡Mamá se ahoga en charco, al volcar con sus hijitos y su marido en un cuatrimotor! Con cinco pies de profundidad, su esposo logró sacar del agua a sus dos pequeños vivos, pero nada pudo hacer por Jamie Uchic, su joven esposa. Aquí los increíbles detalles de la tragedia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Nada hacia presagiar que una feliz mamá de Pennsylvania encontraría la muerte mientras disfrutaba de un día de campo montando en un cuatrimotor con su familia: después de volcar en lo que parecía un pequeño charco, este se convirtió en una pesadilla de casi cinco pies de profundidad que les arrastró al fondo. Jamie Uchic murió ahogada, pero su esposo logró sacar del agua a sus dos pequeños vivos. La oficina de policía de Archbald, en el condado de Lackwanna, ofreció una conferencia de prensa en la que Tim Trently relató cómo la superficie de agua engañaba a simple vista: la charca no era tan poco profunda como parecía, al contrario. Al pasar por ella, el quad volcó y se sumergió por completo. El esposo de Jamie Uchic logró salvar la vida de sus hijos, según confirmó NBC, pero Steve Uchic no pudo salvar en cambio la vida de su querida esposa, de 37 años. Después del traumático siniestro, no dudó en caminar junto a sus pequeños durante casi una hora para pedir ayuda. Jamie Uchic accidente cuatrimotor Credit: GOFUNDME SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fue abierta una campaña de Gofundme "para ayudar a aliviar los gastos de Steve y por los niños que perdieron a su mamá". Ahí se asegura que "la familia Uchic no era una familia cualquiera. Estaban llenos de amor, vida y diversión, capaces de reírse de las cosas más sencillas y de mantenerse positivos ante cualquier situación", afirmaba la página. "Sabían cómo disfrutar los unos de los otros y de todo lo que les rodeaba". También se menciona a los pequeños, Weston y Arya, "dos niños excepcionales" cuya vida quedará marcada para siempre con esta tragedia tan difícil de superar. Descanse en paz.

