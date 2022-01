Mamá de Melissa Ortega tras asesinato de su hija de 8 años: "Vinimos a buscar el sueño americano, ahora vivo una pesadilla" Una bala perdida destrozó para siempre esta familia mexicana. "Te perdono", así fueron las impactantes palabras de la mamá de Melissa dedicadas al asesino de su hija. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un adolescente sin identificar y Xavier Guzmán, de 27 años, están acusados de asesinato e intento de asesinato en conexión con la muerte de Melissa Ortega, la niña de ocho años que murió de un tiro en la cabeza mientras caminaba junto a su mamá el sábado en Chicago, en lo que parece ser una riña de bandas. "Dios ganó un ángel pero yo nunca podré olvidar su sonrisa contagiosa", dijo la mamá de Melissa en una rueda de prensa en la que un miembro de su familia leyó sus declaraciones: "No hay palabras para describir el dolor que estoy sufriendo. El 22 de enero perdí mi más grande tesoro. Perdí a mi princesa. Era la razón por la que me levantaba de la cama cada mañana. Todo lo que hice, lo hice por ella". Durante la misma conferencia, David Brown, de la policía de Chicago, anunció que dos personas habían sido detenidas y acusadas de matar a la niña. Melissa Ortega Melissa Ortega | Credit: GOFUNDME Niña Melissa Ortega Chicago residentes rinden tributo Credit: Twitter: Policía de Chicago SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El presunto asesino, de 16 años, no fue identificado y está acusado de asesinato en primer grado, intento de asesinato en primer grado y por disparar un arma de fuego dos veces. Pese a su edad, será juzgado como un adulto. Otro hombre de 27 años, Xavier Guzmán, manejaba el vehículo y, según aseguró Brown, también fue acusado de asesinato en primer grado e intento de asesinato en primer grado. "Al agresor… Te perdono", fueron las impactantes palabras de la mamá de Melissa en referencia al asesino de su hijo. "Tú también eres una víctima. A tus 16 años, eres una víctima de tu comunidad, que te falló, igual que falló a mi preciosa bebé". Este fue el terrible desenlace de esta familia de madre e hija mexicanas que llegaron en agosto a Chicago buscando el sueño americano: "Imaginamos que aquí tendríamos una vida mejor. Llegámos en la búsqueda del sueño americano del que tanto habíamos oído hablar, pero ahora lo que tengo que vivir es una auténtica pesadilla por el resto de mis días".

