Así luce la "mamá más sexy del mundo" que parece ser hermana de su hija de 21 años La influencer Joleen Díaz, de 44 años y a quien se la llamado la "mamá más sexy del mundo", parece más la amiga que la madre de su hija Meilani Parks, de 21 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Joleen Diaz Joleen Diaz | Credit: Joleen Diaz/Instagram La influencer Joleen Díaz, de 44 años y a quien se la llamado la "mamá más sexy del mundo", parece más la hermana que la madre de su hija Meilani Parks, de 21 años. Tanto así que salen juntas a citas dobles en las que la madre aconseja y hasta aprueba las salidas y las relaciones de su hija, y viceversa. "Cuando ambas estamos viendo gente, a menudo vamos a jugar bolos, al cine, caminatas, a la playa", dijo a Jam Press la madre. "Meilani me pide consejo sobre las citas todo el tiempo. Me encanta que confíe en los consejos que le doy. Siento que está bien equilibrada en las citas y me alegro de que mis experiencias puedan ayudarla", indicó. Realmente su piel, su tierna sonrisa, su peso corporal y hasta su mirada hacen que Díaz parezca mucho más joven de lo que es, e incluso de que la comparen con su hija. No obstante, aunque pareciera que su apariencia la salva, en muchas ocasiones también le ha traído problemas, como cuando fue expulsada de la aplicación de citas Hinge porque no creían que tenía 44 años. "Es gracioso, creo que la gente piensa que soy una cuenta falsa y me denuncia. Podría vincular mi Instagram a mi perfil, lo que probablemente ayudaría a demostrar que realmente soy yo, pero no lo hago porque creo que mis redes sociales no presentan la persona sencilla y realista que soy ", dijo. "Me gustaría poder conectarme con alguien y luego explicarles mis redes sociales una vez que me conozcan un poco más", indicó. Díaz, quien es profesora de secundaria, muchas veces es contactada por chicos muy jóvenes, pero es una posibilidad que de antemano descarta. "Nunca consideraría ni remotamente salir con alguien que sea lo suficientemente joven como para ser amigo de mi hija", expresó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La madre, sin embargo, busca a alguien que sea amante de las actividades al aire libre, económicamente independiente y amante de los perros. "Gravito hacia hombres ambiciosos y motivados, alguien que tenga confianza, tenga una actitud positiva y pueda comunicarse bien", aseguró.

