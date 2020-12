Close

¡Desgarrador! Muere por coronavirus tras dar a luz, sin llegar a conocer a su bebé Erika Becerra se contagió de coronavirus durante su octavo mes de embarazo. Sana y sin condiciones previas, esta mamá latina no llegó a conocer a su pequeño después de dar a luz. Estos son los detalles del triste caso. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hoy se dio a conocer otra desgarradora historia, fruto de la pandemia, que nos rompió el corazón. Erika Becerra, una mujer embarazada de ochos meses, sin condiciones preexistentes o problemas previos de salud, fue diagnosticada con la COVID-19. Después de empeorar y comenzar a tener problemas para respirar, los médicos decidieron adelantar el parto. Aunque su pequeño bebé, Diego, nació sano, ella tuvo que ser intubada inmediatamente después de dar a luz al quedar inconsciente, sin haber tenido la oportunidad de conocer a su hijo pequeño. Tres semanas después, falleció. Image zoom Credit: GOFUNDME ERIKA BECERRA “Erica era la persona más maravillosa del mundo” dijo su hermano Michael Avilez en una entrevista para la cadena CNN, entrevistado por Anderson Cooper. “Su felicidad consistía en ver felices a los demás”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También relató que su hermana se cuidaba, usaba cubrebocas y se lavaba las manos, pero después de estar ingresada un fin de semana en el hospital a causa de unas contracciones, al regresar a casa comenzó a sentirse mal. Image zoom Credit: GOFUNDME Erika Becerra “Ella hizo todo lo que debía hacerse y pese a todo se contagió”, aseguró. “Hay mucha gente que no entiende qué está pasando… Para ellos todo es un chiste hasta que te sucede a ti o a uno de tus seres queridos”. La familia abrió una cuenta para recibir donaciones que les ayuden con los gastos del funeral: https://www.gofundme.com/f/in-loving-memory-of-erika-becerra “Durante unos instantes antes de morir se le escaparon las lágrimas… Sé que nos escuchó orando por ella, le hablamos, tratamos de consolarla durante sus últimos momentos”, dijo el hermano de la fallecida con la voz entrecortada al recordarlo. Una enfermera le dijo Avilez que lo único que logró hacer en el momento del nacimiento fue acercar al bebé a la mejilla de su mamá, aunque desafortunadamente ella no estaba consciente para verlo… Descanse en paz.

