Mamá de Jennifer López rompe el silencio sobre la boda con Ben Affleck: "Sabía que regresarían" La presentadora Sunny Hostin aseguró que la matriarca de la familia López siempre supo que la llama del amor entre JLo y Ben Affleck se mantuvo encendida, a pesar de los años y las diferentes parejas de la cantante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡La madre de Jennifer López siempre fue #teamBennifer! La reciente boda de la cantante puertorriqueña con el actor Ben Affleck no fue ninguna sorpresa para Guadalupe Lupe Rodríguez, sino todo lo contrario. El íntimo y secreto enlace efectuado el pasado fin de semana en Las Vegas solo confirmó a la madre de la intérprete lo que siempre supo: Ben era el amor verdadero de Jennifer. Eso es lo que la presentadora Sunny Hostin reveló tras hablar con doña Lupe. A pesar de las múltiples relaciones románticas de la cantante, la matriarca conocía que el corazón de su hija pertenecía al famoso actor. "Sabía que regresarían. Sabía que estaban enamorados", expresó Lupe, según la presentadora de The View. "Lupe siempre ha dicho que Ben es su verdadero amor". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN GUADALUPE RODRIGUEZ y JENNIFER LOPEZ Credit: Lou Rocco/Disney General Entertainment Content via Getty Images Uno que, según la presentadora de 53 años, durará para siempre. "Vivirán felices para siempre y por eso ella se puso su nombre y lo ama", dijo Sunny, de acuerdo a People. "Y eso es. Hasta aquí para ella. Debió haberse casado con él la primera vez". Jennifer Lopez y Ben Affleck Credit: Backgrid UK/The Grosby Group Desde esa primera vez, han pasado veinte años, y ambos artistas han continuado su vida con diferentes parejas. Pero la llama del amor al parecer nunca se apagó y el pasado 17 de julio, Jennifer anunció que se había convertido en esposa de Affleck. "Lo hicimos. El amor es bello. El amor es amable. Y resulta que el amor es paciente. Veinte años paciente", admitió la cantante en un comunicado. "Cuando el amor es verdadero, lo único que importa en un matrimonio es el uno por el otro y la promesa que hacemos de amar, cuidar, entender, ser paciente, amoroso y bueno el uno con el otro. Tuvimos eso. Y tanto más. La mejor noche de nuestras vidas". La pareja se casó en la famosa capilla Little White Wedding en Las Vegas, NV, sin el legendario Elvis Presley, ya que "costaba extra y ya estaba en la cama".

