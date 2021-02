Close

Mamá hispana mantiene a su familia gracias a sus publicaciones en redes sociales Madre hispana que sobrevivía gracias a los sellos de alimentos, usa sus publicaciones en redes sociales para ganar una fortuna y mantener a su familia. Conoce la inspiradora historia de Bethanie García. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Bethanie García logró mantener a su numerosa familia y dejar atrás la pobreza gracias a sus publicaciones en redes sociales. La joven madre lanzó su blog The Garcia Diaries en el 2014 y ha sido un éxito rotundo, al igual que su página de Instagram del mismo nombre. Al principio, escribía sobre la maternidad como algo soñado e ideal, pero a medida que sus publicaciones se volvieron más honestas y vulnerables, sus lectores se engancharon aún más. Hoy la influencer es la que mantiene a sus cinco hijos. García contó su inspiradora historia en el podcast de iHeartRadio Under the Influence with Joe Piazza. García y su esposo Anthony, de quien se enamoró cuando ambos estaban en la secundaria, se casaron a los 18 años. A esa temprana edad también salió embarazada de su primera hija. "Estamos recibiendo sellos de alimentos, asistencia y seguro médico del gobierno y casi no podíamos pagar nuestra renta de $500 al mes", recuerda. "Mi familia nos ayudaba a pagarla porque casi no podíamos pagar los pañales y la fórmula de mi hija". En aquel entonces, comenzó a escribir The García Diaries donde hablaba de la maternidad, abordando diversos temas, desde su experiencia en el parto hasta la salud mental y la figura posparto. La joven madre comenzó a buscar patrocinadores para su blog. "Empezó a crecer lentamente. Creo que en el 2016 gané como $200", recuerda. Al principio sentía la presión, como muchas personas en Instagram, de aparentar que todo en su vida era perfecto. Image zoom Credit: Cortesía de Bethanie Garcia Con el tiempo se dio cuenta que debía ser más auténtica y presentar su vida como era en realidad. Hoy es madre de tres niñas —Harlym, de 6 años, Bronx, de 2, y Ellis, de 6 meses months— y un varón — Deuce, de 4 años— y comparte con sus lectores los retos de su vida diaria. García también escribió sobre un momento oscuro en su vida, el duelo que pasó tras perder un embarazo en el 2017. En el 2019, su esposo dejó el trabajo porque ella estaba ganando "tres veces más que él" con su blog y decidieron que era mejor que él la apoyara en la casa. Hoy tiene más de 140,000 seguidores en Instagram y se ha asociado con varias marcas que patrocinan su blog. "Me siento muy agradecida", dice de lo que ha logrado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Nadie le ha regalado nada a García. "Sé que ha sido gracias a lo mucho que he trabajado", reconoce orgullosa sobre lograr su independencia económica gracias a su éxito como influencer. "Eso me empiedra como ser humano, como esposa, como madre, poder hacer eso por mi familia". Su misión ha sido "subir el telón" para mostrarle a su audiencia la realidad sobre la maternidad. "Ser mamá es un trabajo duro y tantas mamás influencers están usando esta plataforma como un trabajo a tiempo completo para mantener a sus familias mientras crían a sus hijos", revela. "Estas mujeres deben ser celebradas".

