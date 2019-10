Madre encuentra a sus hijos colgados en el sótano. Los detalles del caso Una madre hizo un terrible hallazgo. Encontró a sus dos hijos colgando de un cable al entrar al sótano de su casa. Los detalles del caso. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Una madre en Pensilvania hizo un desgarrador descubrimiento. Al llegar al sótano de su casa, encontró a su hijo de 8 años y su hija de 4 años colgados de una viga de soporte. Los pequeños estaban moribundos y la madre notó que cerca de ellos habían unas sillas viradas en el suelo. Los niños murieron tres días después en un hospital cercano. Reading Eagle, citando a la policía, reporta que Conner Snyder, de 8 años, y Brinley Snyder, de 4, fueron encontrados inconscientes colgando de un cable cubierto de plástico. Los niños tenían el mismo cable amarrado al cuello, en puntas opuestas. Según la policía y Morning Call, la madre regresó a su casa y encontró que dos sillas del comedor estaban en el sótano viradas al revés, cerca de los cuerpos de los niños colgando. Pottstown Mercury, citando documentos de la corte, reporta que los hermanitos habían tenido un paro cardíaco cuando fueron encontrados, pero los paramédicos los revivieron camino al hospital. Sin embargo los niños fueron desconectados de máquinas de soporte vital en el hospital, muriendo a 14 minutos de diferencia el uno del otro. En la casa donde ocurrió el incidente vivían la madre, los hermanitos que fallecieron y su hermano adolescente, según reportes. Aún no se han realizado arrestos vinculados a este caso, que sigue bajo investigación. Las autopsias de los niños dieron resultados inconclusos, según reportan varios medios. Que en paz descansen.

