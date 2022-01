Mamá dice que su hijo que se suicidó se sentía culpable por la muerte de su padre por COVID Stephanie Reyes dice que su hijo, Anthony Jr., se culpó a sí mismo de que su padre contrajera COVID-19. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Anthony Jr. GOFUNDME Anthony Jr. GOFUNDME | Credit: Anthony Jr. GOFUNDME Un adolescente de 17 años de California que sufría de depresión se quitó la vida luego de culparse a sí mismo por la muerte de su padre por COVID-19, según dijo su madre. "A fines de agosto, mi familia y yo contrajimos COVID y en cuestión de días perdí a mi esposo", recordó Stephanie Reyes a la estación KTTV de Fox sobre su esposo de 46 años, Anthony Reyes, Sr. Stephanie le dijo a la estación de noticias que su hijo, Anthony Jr., creía que él tenía la culpa de la muerte de su padre porque los invitó a un evento en la escuela justo antes de que se infectaran. "Se sentía culpable. Sentía que él fue quien nos enfermó", dijo Reyes sobre Anthony Jr. "Sentía que él era la razón por la que su padre se había ido y hablábamos con él todo el tiempo y le decíamos: 'No fue tu culpa'". Pero antes de la muerte de su padre en septiembre, Anthony Jr. ya había experimentado sus propias batallas emocionales, impulsadas por los cierres a nivel nacional que llevaron al cierre de muchas empresas y escuelas. Reflexionó sobre esos sentimientos en un ensayo tras el inicio de la pandemia. "Todo el coronavirus me afectó de muchas maneras, y la forma en que más me afectó la pandemia fue a través de mi estado mental", escribió en un ensayo para una de sus clases en agosto de 2020, según Los Angeles Times. "Con todo cerrado, cada vez era más difícil quedarme en casa con mi depresión", dijo. Aunque Reyes reconoció los sentimientos de su hijo y trató de llevarlo a terapia, no pudo encontrar una cita abierta a tiempo. Tres días después de Navidad, Reyes se despertó a las 4 a.m. y vio que la luz de la habitación de su hijo estaba encendida. Pronto descubrió que Anthony Jr. se había quitado la vida. "Llamé a la puerta de su habitación", recordó a KTTV, "y dije: 'Oye, chico, son las 4 de la mañana, ¿qué estás haciendo?'". "Se había ido. No podía creer que mi bebé se hubiera ido", continuó. Se inició una campaña de GoFundMe para ayudar a Reyes a pagar el funeral de Anthony Jr. y se han recaudado casi $14,000 hasta el miércoles por la noche. "Era el niño más feliz de todos y tenía la sonrisa y la risa más contagiosas que alegrarían el día de cualquiera", escribieron en una descripción los organizadores de la página de donaciones. "Estamos absolutamente devastados por la repentina pérdida de Papi [el apodo de Anthony Jr.]. Era un hijo, un hermano, un nieto, un primo y, sobre todo, un amigo, y para todos nosotros, era una familia". Reyes dijo que espera que al compartir la historia de Anthony Jr., otros padres aprendan sobre los peligros de la depresión. "Sé que muchos niños están sufriendo", le dijo a KTTV, "y quiero que los padres busquen las señales y obtengan ayuda de inmediato, especialmente para los niños que perdieron a una persona importante en su vida". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si usted o alguien que conoce está considerando suicidarse, comuníquese con la Línea Nacional de Prevención del Suicidio al 1-800-273-TALK (8255), envíe un mensaje de texto con la palabra "STRENGTH" a la Línea de Texto de Crisis al 741-741 o visite suicidepreventionlifeline.org.

