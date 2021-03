¡Asesinan de un tiro a una mamá de 6 niños en la carretera, en su aniversario de bodas! Un conductor agresivo disparó contra su auto: el marido quedó ileso. Aquí los detalles. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Julie Michelle Eberly, madre de seis hijos, fue asesinada en una autopista por un agresivo conductor, cuando se dirigía en auto junto a su esposo a celebrar su aniversario de bodas. Alguien le disparó desde un automóvil próximo. cuando ambos se acercaron a la vez a la salida de la carretera correspondiente, según anunció el canal 6ABC. Aunque la pareja vivía en Lancaster, Pensilvania, se encontraban de vacaciones en North Carolina, aseguró la policía. Después de que avisaran a las autoridades del tiroteo en la I-95 justo antes del mediodía, a la llegada, los oficiales encontraron que Eberly, de 47 años, había sido disparada a través de la puerta del pasajero. Al parecer, el matrimonio se dirigía a la playa cuando sucedió la tragedia. La víctima falleció después de ser trasladada al hospital, mientras que su marido salió ileso del percance. Su esposa dejó huérfanos de madre a sus seis hijos, quienes se habían quedado al cuidado de los abuelos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El jefe de policía del condado, Burnis Wilinks, expresó en un escrito que: “era una familia inocente que se dirigía a la playa en sus vacaciones. Gracias a Dios, habían dejado a sus seis hijos en casa de los abuelos, pero ahora estos niños tendrán que vivir con la realidad de saber que su madre fue asesinada de esta forma tan violenta por un sinsentido. Doy el más sentido pésame a esta familia y pido a todos las personas que estén leyendo esto, se detengan un momento y recen por la familia entera”. La familia creo una página de GoFundMe en su honor y los fondos recaudados irán destinados para las organizaciones de caridad favoritas de la víctima. Descanse en paz.

