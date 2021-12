¡Atacada por 4 perros! ¡Mamá de Adriana Fonseca herida en un restaurante! La actriz denunció indignada el grave ataque canino que sufrió su mamá en la ciudad de México. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La actriz Adriana Fonseca, quien participa en el nuevo melodrama de Televisa junto al actor David Zepeda después de casi diez años de estar alejada de la televisión, se asomó indignada a sus redes para denunciar el terrible ataque que sufrió su mamá al pasar caminando junto a la terraza de un restaurante donde 4 perros del establecimiento salieron a su encuentro y sin más le atacaron y le mordieron repetidas veces. Después del susto de muerte que se llevó su mamá, Adriana Fonseca, quien ha demostrado muchas veces ser gran amante de los animales y fiel mamá de su perrita Frida, pidió más responsabilidad para los dueños de los perros que muestren comportamientos agresivos, para que "los mantengan atados o con un bozal" cuando los animales se encuentren cerca de otras personas que no sean sus dueños. "Mi mamá pasaba tranquilamente caminando, cuando cuatro perros se abalanzaron contra ella en un restaurante y le mordieron sin control", se lamentaba en redes. Mientras que todavía no citó el nombre del restaurante, aseguró que tomaría las medidas necesarias porque "un accidente así se puede evitar y no debería volver a pasar". Adriana Fonseca madre Credit: IG Adriana Fonseca SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Adriana Fonseca aseguró a PEOPLE en español en conversación telefónica que su madre ya se encuentra mejor, aunque por consejo de los doctores, se encuentra tomando antibióticos. Adriana Fonseca madre Credit: IG Adriana Fonseca Momentos difíciles para la bella actriz veracruzana, quien perdió a su querida y vieja amiga Carmen Salinas nada más estrenarse la novela en la que participaban juntas, Mi fortuna es amarte: "Te reencontré hace 3 meses, después de 20 años exactos de no vernos, e hicimos una escena tan hermosa para Mi fortuna es amarte que no parábamos de llorar y conectar de forma increíble", recordó en su Instagram después de que ésta sucumbiera a un derrame cerebral.

