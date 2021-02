Close

¡Policía obligada a cancelar evento multitudinario de Maluma en Miami! El célebre cantante colombiano anunció su presencia en las redes y esto fue lo que se desató... Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cuando hoy por la mañana anunció feliz su presencia en Miami para realizar un encuentro con sus fanáticos por la tarde, Maluma no se imaginó la que se iba a liar horas después en las artísticas calles de Wynwood. "¡Atención!" escribió en mayúsculas. "La gente que está en Miami, nos vemos a las 3PM en 2534 N. Miami Avenue. ¡Tengo muchas ganas de verlos y tomarnos muchas fotos!", exclamó emocionado, seguramente por el éxito de su nuevo trabajo #7DJ que promueve durante estos días. "¡Lleven tapabocas!" anunció con precaución, debido a la pandemia del coronavirus que acosa al mundo desde hace un año. Los fans se precipitaron hacia la galería de arte ubicada en la dirección del post para ver de cerca de su ídolo, pero muchos sufrieron una gran decepción al ver cómo la policía cancelaba el evento por precaución ante las medidas obligatorias de emergencia para evitar la expansión de la COVID-19. Image zoom Credit: Phraa SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pese a todo, muchos lograron verle asomado al techo de un auto, desde donde saludó a los fanáticos que le rodeaban, mientras trataba de tomarse fotos. Siete Días en Jamaica, el último trabajo de la superestrella colombiana, está arrasando. Un original álbum audiovisual compuesto de siete videos musicales entrelazados, como si de una pequeña película se tratara, en los que el artista explora la cultura jamaicana. Cuenta con importantes y significativas colaboraciones, como la de Ziggi Marley y Charly Black. El compositor, que acaba de cumplir 27 años, ha logrado a través de los años encumbrarse en la cima de la música internacional, éxito tras éxito.

