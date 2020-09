Estremecedor video capta paliza a una mujer en China: autoridades le negaron divorcio tras maltrato En el video se observa a Liu Zengyan, de 24 años, recibiendo puñetazos, bofetadas y finalmente saltando de una ventana para huir de su marido. Ocurrió en Shangqiu. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un estremecedor video que muestra a una mujer saltando por una ventana para huir de su marido mientras éste le propina una brutal paliza está causando furor e indignación en redes. El clip muestra a Liu Zengyan, una joven mujer residente en Shangqiu, China, mientras es golpeada por su marido, Dou Jiahao. El clip fue captado por cámaras de seguridad de la propia víctima que estaba instaladas en el interior de su boutique. En el video de 3:31 largos y penosos minutos se observa a Jiahao propinándole puñetazos, empujándola, dándole de bofetadas y jalándola del cabello para arrastrarla por los suelos con gran crueldad. La mujer entonces toma la desesperada decisión de saltar por la ventana ante la atónita mirada de los transeúntes. Posteriormente, la mujer declaró que este fue su último recurso y que tomó la decisión para poder salvar su vida. Zengyan fue hospitalizada con múltiples fracturas en cintura, pecho, las órbitas oculares y sus extremidades inferiores paralizadas de forma temporal, según indica The New York Times. Image zoom YouTube Por increíble que parezca, la mujer no pudo obtener justicia tras el violento incidente que fue registrado en agosto de 2019 y que la dejó en silla de ruedas por un tiempo. Según se indicó, tras señalar a su marido como su verdugo, las autoridades solamente reconocieron la responsabilidad de este por la fractura de su ojo. Y su calvario no terminó ahí: En junio la joven de 24 años solicitó el divorcio pero los jueces rechazaron su petición alegando que Dou no accedía. Fue solo hasta que la víctima recurrió al poder de las redes sociales que el asunto quedó zanjado. Liu subió el video de la paliza a la plataforma WeChat, la de mayor uso en China ,y las fotos del daño que le causó su verdugo en Weibo, otro portal con cientos de millones de seguidores. Las imágenes se viralizaron: el video ha sido visto más de 1,000,000 millones de veces y los usuarios de la red salieron multiplicaron un hashtag hecho para defender a la mujer. Tres semanas después, en julio 28, Liu obtuvo el divorcio.

Close Share options

Close View image Estremecedor video capta paliza a una mujer en China: autoridades le negaron divorcio tras maltrato

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.