Auto se estrella contra parque de una guardería y mata a una niña de 4 años Maleena Valdez, de 4 años, estaba jugando en el parque de su guardería en Arcadia, Florida, cuando un carro la mató. Detalles de la tragedia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una niña hispana de 4 años murió mientras jugaba en el parque de su guardería en Arcadia, Florida, reporta PEOPLE. La pequeña, identificada como Maleena Valdez, estaba jugando con otra niña cuando ocurrió la tragedia. Una camioneta Jeep Cherokee, que iba manejando una mujer de 18 años, se estrelló contra el parque cercado de la guardería. La mujer iba manejando por una carretera del condado DeSoto cuando el auto se desvió, impactando el parque del centro infantil Imagination Station. El carro se detuvo cuando chocó con un árbol. Una página de GoFundMe fue creada para ayudar a la familia de Maleena Valdez. La niña fue llevada de emergencia al hospital, donde murió. La otra niña que estaba jugando con ella resultó herida y está en el hospital. Según las autoridades, la mujer que iba manejando el auto fue arrestada porque no tenía una licencia de conducir válida y está en la cárcel del condado de DeSoto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Maleena Valdez Maleena Valdez | Credit: GoFundMe La chofer fue identificada como Kiara Morant, una residente de Tampa, por WFTS. La página de GoFundMe está recaudando fondos para ayudar a la familia a pagar los gastos fúnebres de la niña. "Ella era la luz de nuestras vidas", dicen sus seres queridos en esta página. "Maleena era tan inocente y tenía un corazón tan puro. Por favor sigan rezando por su madre Savannah, su padre Miguel, su hermana Jazziah y el resto de sus familiares y amigos, y que se haga justicia".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Auto se estrella contra parque de una guardería y mata a una niña de 4 años

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.