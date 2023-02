Mujer que mató a su mejor amiga para robarle a su bebé es sentenciada a 55 años de prisión Magen Fieramusca, de 37 años, fue sentenciada a 55 años en la cárcel por el asesinato de su amiga Heidi Broussard en Texas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Magen Fieramusca fue sentenciada a 55 años de prisión por el asesinato de su mejor amiga Heidi Broussard. Fieramusca, de 37 años, mató a Broussard, de 33 años y secuestró a su bebé de tres meses de nacida. La tragedia ocurrió en el 2019 en Texas y finalmente la familia de la víctima tendrá el consuelo de que se ha hecho justicia. Fieramusca se confesó culpable de matar a su mejor amiga, a quien había conocido en una iglesia en Texas años atrás. Luego de matar a Broussard —estrangulándola con la correa de un perro— la mujer secuestró a Margot, de tres meses, la hija de su amiga, y pretendió ser la madre de la niña. En el 2019, Broussard desapareció de su casa en Austin, donde vivía con su hijo de seis años, su bebé y su prometido. El cadáver de la joven madre fue encontrado en la casa de Fieramusca. Afortunadamente su bebé Margot no sufrió daños físicos y regresó a casa con su padre. Heidi Broussard Heidi Broussard | Credit: Twitter/Austin Police Department SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Fieramusca luego fue arrestada. Una amiga de la familia, Vickie Shreves, dijo que Fieramusca fingió estar embarazada a la misma vez que Broussard. Fieramusca fue al hospital cuando nació Margot y le aguantó la mano a su amiga cuando dio a luz. Magen Fieramusca Magen Fieramusca | Credit: Austin Police Department Tammy Broussard, la madre de Heidi, reveló a PEOPLE que nunca entenderá porque Fieramusca la mató. "Esto es irreal para nosotros", dijo a PEOPLE. "No le encontramos sentido".

