Mujer acusada de matar a su mejor amiga para robarle a su bebé de tres meses Magen Fieramusca mató a su mejor amiga Heidi Broussard para robarle a su bebé de tres meses y fingir que la niña era de ella, según la policía. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una mujer en Texas fue acusada de matar a su mejor amiga y robarle a su bebé de tres meses. Magen Fieramusca acudirá este jueves a un tribunal del condado de Travis donde se espera que se declare culpable culpable del crimen ocurrido en 2019, según People. Heidi Broussard, de 33 años, era madre de un niño de 6 años y una bebé de tres meses cuando fue asesinada. La niña, Margo Carey, nacida en noviembre del 2019, fue reportada como desaparecida el 12 de diciembre del 2019, al igual que su madre. Ambas desaparecieron del apartamento en Austin donde vivían con Shane Carey, el padre de la bebé. Una intensa búsqueda llevó a las autoridades a la casa de Fieramusca, de 37 años, en Houston, donde los investigadores encontraron el cadáver de Broussard en el maletero de su auto. Broussard fue estrangulada con una correa de perro, reveló la policía. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Magen Fieramusca Magen Fieramusca | Credit: Austin Police Department Fieramusca fue arrestada y enfrenta cargos de asesinato y de secuestro. La mujer se robó a Margo, la bebé de su amiga, y fingió que era su hija. Se espera que Fieramusca acepte un acuerdo con la fiscalía por el que será condenada a 55 años en prisión, reportan los canales locales KXAN y KVUE. Heidi Broussard Heidi Broussard | Credit: Twitter/Austin Police Department La madre de Broussard, Tammy, dice que no entiende porqué Fieramusca mató a su hija, quien había sido su amiga durante años tras conocerse en una iglesia en Texas. Fieramusca fingió estar embarazada a la misma vez que Broussard. La mujer fue al hospital cuando Broussard dio a luz a su hija, y le aguantó la mano en solidaridad mientras daba a luz a la niña que meses después secuestraría, según los fiscales.

