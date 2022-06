Acusan a un matrimonio de maestros de tener relaciones sexuales con un estudiante menor de edad La pareja trabajaba para el Distrito Escolar de Wamego en Kansas, al momento de las acusaciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las autoridades de Kansas confirmaron el arresto de dos profesores por aparentemente tener relaciones sexuales inapropiadas con un estudiante, reportó People. La sheriff del condado de Pottawatomie, Sherri Schuck, confirmó que los esposos Allan y Deborah Sylvester, de 51 y 55 años respectivamente, enfrentan cargos por delitos graves derivados de su comportamiento. "De ser condenados podrían enfrentar entre 31 a 136 meses de prisión, dependiendo de su historial crimina, si [tienen] alguno", explicó Schuck. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo a la fiscalía, la víctima tenía entre 16 y 18 años al momento del incidente. Se desconoce si los esposos mantenían relaciones sexuales con el menor al mismo tiempo. El matrimonio trabajaba para el Distrito Escolar Wamego, antes de que salieran a relucir las acusaciones. Allan era un maestro de ciencias de preparatoria, y Deborah impartía matemáticas en la escuela intermediaria. Según la demanda, Allan tuvo "relaciones consensuales con coito, toqueteos o caricias lascivas, o sodomía con una persona que era un estudiante registrado en la escuela donde laboraba", reportó la cadena WIBW. Deborah está siendo acusada de cargos similares, a excepción de sodomía. En el condado de Wabaunsee, Allan fue acusado de mantener relaciones sexuales inapropiadas, explotación sexual de un menor y solicitación electrónica [de sexo], aparentemente involucrando a la misma víctima, de acuerdo a la estación. Por el momento, aún no se revela si la pareja ha llegado a un acuerdo con la fiscalía o si cuentan con un abogado defensor privado. Si conoces a alguien que sufre de abuso sexual, llama la línea de ayuda nacional al 1-800-656-4673.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Acusan a un matrimonio de maestros de tener relaciones sexuales con un estudiante menor de edad

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.