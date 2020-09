Maestro asegura que perdió su empleo por culpa de sus tatuajes: se tiñó los ojos de negro "Amo mi trabajó", exclamó, Sylvain Helaine, un profesor de kindergarten que asegura que lo despidieron porque su aspecto asustaba a los niños. Aquí el reporte. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Oh là là"! Un maestro de jardín de niños en París está alzando la voz para denunciar que perdió su empleo debido a que tiene el cuerpo completamente cubierto con tatuajes y que eso habría asustado a sus pequeño alumnos. Sylvain Helaine ha expresado su frustración y descontento luego de que directivos de la escuela primaria Docteur Morere School, ubicada en Palaiseau, un suburbio de la capital francesa, decidieran terminar su contrato porque según le explicaron asustaba a los niños con su apariencia, según reportó a Reuters. ″Yo pienso que la decisión que han tomado es sumamente triste″, expresó Helaine, de 35 años a dicha agencia noticiosa. Al pareer fueron los padres de un alumno de 3 años quienes elevaron su queja ante la escuela, pero según el profesor él nunca fue maestro de dicho niño. ″Soy un maestro de primaria. Amo mi trabajó", lamentó el hombre quien comenzó a tatuar su cuerpo hace 8 años y que asegura que nunca tuvo problema alguno debido a su apariencia. La pinta de Helaine es impactante. Gracias a un proceso estético ha conseguido hacer el blanco de sus ojos de color negro azabache. Su cuerpo completo, incluyendo su cráneo y rostro, están adornados con miles de líneas multicolor con distintos dibujos tatuados en la piel. En total, asegura haber pasado unas 460 horas bajo la aguja: Image zoom Sylvain Helaine CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/AFP via Getty Images Image zoom Sylvain Helaine CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/AFP via Getty Images Image zoom Sylvain Helaine CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/AFP via Getty Images En sus redes Helaine se autodefine como "profesor de escuela, comediante, modelo internacional y artista". Su nombre es "Freaky Hoody": SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Todos los estudiantes y sus padres siempre fueron buena onda conmigo porque básicamente me conocían", lamentó el maestro. "Es solo cuando la gente me ve desde lejos que asumen lo peor [de mí]". Por su parte directivos de educación en la zona enviaron un comunicado a Reuters para asegurar que habían llegado a un acuerdo con Helaine para que fuera removido de kindergarten porque los niños menores de 6 años "podían asustarse con su apariencia". People intentó obtener declaraciones del Ministerio de Educación de Francia, sin que se pronunciaran hasta el momento.

