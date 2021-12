Maestro de astronomía arrestado por el brutal asesinato de una estudiante hispana de 13 años en Nueva York ¡Al fin se hace justicia! Joseph Martínez, de 49 años enfrenta cargos por el asesinato de Minerliz Soriano, de 13 años. El maestro de astronomía mató a la estudiante hispana en Nueva York en 1999 y recién fue detenido. Mira cómo las autoridades resolvieron el crimen años después. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Joseph Martínez, de 49 años, un maestro de astronomía que se hacía llamar "Jupiter Joe" fue arrestado por el brutal asesinato de una estudiante hispana de 13 años, reporta PEOPLE. El crimen ocurrió en 1999 y las autoridades recién pudieron resolverlo gracias a avanzada tecnología con pruebas de ADN. Martínez, quien da clases de astronomía a adultos y niños en las calles de Nueva York —en los vecindarios del Bronx y New Rochelle— fue detenido y enfrenta cargos por el terrible crimen. La adolescente hispana fue estrangulada y encontrada muerta dentro de un contenedor de basura. Su cadáver estaba amarrado y dentro de una bolsa de basura. Usando pruebas de ADN de familiares en bases de datos los investigadores dieron con Martínez. Es la primera vez que se usa esta tecnología en Nueva York para resolver un crimen. Así fue como las autoridades en Los Ángeles fueron con Grim Sleeper, el asesino en serie Lonnie Franklin Jr. en el 2009, quien atacaba a mujeres de la raza negra. En el caso de Soriano, la adolescente fue abusada sexualmente antes de ser asesinada, revelaron las autoridades. La estudiante fue vista por última vez con vida al salir de su escuela. "Esta bella niñita fue tratada como si no fuera humana", dijo la fiscal del distrito del Bronx Darcel D. Clark en la corte. "Han pasado 22 años desde que le quitaron la vida cruelmente pero los detectives nunca se dieron por vencidos en buscar la justicia para ella y su familia". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Minerliz Soriano Minerliz Soriano "Me siento feliz de que funcione [el sistema de] justicia, pero me siento triste a la misma vez porque toma demasiado tiempo", dijo Luis Soriano, el padre de Minerliz al canal CBS2. La tía de la adolescente añadió al canal que su sobrina "no era basura, era un ser humano" y no merecía este triste final. Una prueba de ADN —obtenida de una mancha de semen en el suéter de la víctima— fue analizada y concordó con una muestra de ADN del padre de Martínez, quien ya falleció, pero llevó a los investigadores a dar con el maestro. El abogado de Martínez asegura que su cliente no tiene nada que ver con este crimen, reportó ABC7. Su abogado, Troy Smith, dijo que Martínez "niega estas alegaciones" y no tiene historial criminal.

