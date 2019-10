Una maestra y un policía acusados de abusar sexualmente de un menor de edad y grabar pornografía infantil Una maestra y su esposo policía enfrentan cargos de violación a un menor y de grabar un video de pornografía infantil. Los detalles del caso. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Una maestra en Luisiana y su esposo policía fueron arrestados y enfrentan cargos de violación a un menor de 13 años. Según los investigadores, encontraron fotos de ellos con un menor de edad en situaciones sexuales. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados alertó a las autoridades sobre la pareja, quien eran sospechosos de posesión y distribución de pornografía infantil. Dennis Perkins, de 44 años, fue despedido de su empleo como alguacil, mientras que Cynthia Thompson Perkins, de 34 años, renunció a su trabajo de maestra. PEOPLE confirmó que Dennis Perkins está en el centro de detenciones de Livingston Parish con una fianza de $1.7 millones de dólares. Un policía dijo a FOX 8 que Perkins había tirado su teléfono celular a un río cuando se percató que iba a ser arrestado. Cynthia Thompson también está detenida con una fianza de $500,000. Image zoom LIVINGSTON PARISH SHERIFF'S OFFICE; SABINE PARISH SHERIFF'S OFFICE "Es un día triste para todos nosotros, cuando tienes que arrestar a uno de los tuyos", dijo el alguacil Jason Ard de Livingston Parish, quien trabajaba con Perkins, a Baton Rouge Advocate. Cynthia antes trabajaba como maestra de escuela intermedia en Westside Junior High School en Walker, Luisiana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El distrito escolar envió un comunicado asegurando que estaba comprometido con la seguridad de sus estudiantes y que estaría colaborando con las autoridades en la investigación. Aún no se sabe si se declararán culpables o inocentes de los cargos en su contra, ni cuando comenzará su juicio. Advertisement

Close Share options

Close View image Una maestra y un policía acusados de abusar sexualmente de un menor de edad y grabar pornografía infantil

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.