La maestra asesinada en el tiroteo en una escuela de St. Louis murió protegiendo a sus estudiantes Jean Kuczka, una educadora de 61 años, protegía a sus estudiantes cuando fue abatida por el responsable del tiroteo en la escuela secundaria Central Visual and Performing Arts de St. Louis, Missouri. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La maestra Jean Kuczka, de 61 años, era una madre y abuela amorosa, aseguró su hija, Abbey Kuczka. Pero también era una educadora apasionada que hacía todo por sus estudiantes. Así lo demostró el pasado lunes cuando un joven armado irrumpió en su salón de clases de la escuela secundaria Central Visual and Performing Arts de St. Louis, Missouri, y abrió fuego sin piedad. Kuczka se interpuso entre el agresor y sus estudiantes, a los que trató de proteger. "Mi mamá respetaba a todos y creo que eso la hacía resaltar, porque respetaba a cada estudiante que tenía y sus estudiantes lo sentían, por eso la respetaban", comentó Abbey a People. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jean Kuczka St Louis shooting victim Jean Kuczka con su hija Abbey y su esposo Steve | Credit: ABBEY KUCZKA Además de a Kuczka, Orlando Harris también asesinó a la estudiante Alexzandria Bell, una dotada bailarina de 15 años. El joven de 19 años, que iba armado con un fusil de asalto AR-15 y hasta 600 balas, fue posteriormente abatido por la policía. La nieta de una amiga de la familia informó al padre de Abbey que la maestra había protegido a sus estudiantes hasta el final, ayudándolos a escapar por una ventana antes de morir. "Cuando me enteré, lo primero que pensé fue en lo mucho que se preocupaba por los estudiantes. Ella los iba a salvar", expresó Alexis Allen-Brown, exestudiante de la educadora, a CNN. Jean Kuczka St Louis shooting victim Jean Kuczka y su familia | Credit: ABBEY KUCZKA Kuczka se incorporó a la institución educativa en el 2008 como maestra de salud y educación física. Era una ávida promotora de la organización JDRF para la cura de la diabetes. Su familia pide que cualquier donación a su nombre se realice a la organización.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La maestra asesinada en el tiroteo en una escuela de St. Louis murió protegiendo a sus estudiantes

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.