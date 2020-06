Maestra hispana acusada de tener relaciones sexuales con un estudiante. Los detalles del caso La maestra Meghan Mary Rodríguez de Florida fue acusada de tener relaciones sexuales con un estudiante menor de edad. Los detalles del caso. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La maestra Meghan Mary Rodríguez de Florida fue acusada de tener relaciones sexuales con un estudiante de 17 años. La profesora de 37 años enfrenta cargos criminales por supuestamente tener sexo con uno de sus estudiantes, hace casi un año, dentro de la escuela secundaria donde enseñaba. Según un reporte de su arresto, obtenido por People, la mujer fue detenida el jueves con un cargo de agresión sexual y fue liberada tras pagar una fianza. El diario The Pensacola News Journal informa que Rodríguez fue notificada de que estaba siendo investigada y el 28 de mayo ella renunció a su empleo como educadora del distrito escolar del condado de Santa Rosa. Image zoom Santa Rose County Jail SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según este reporte oficial, el alguacil del condado de Santa Rosa recibió una llamada anónima a principios de marzo acusando a la profesora de tener sexo con un estudiante menor de edad el verano pasado. Los detectives hablaron con la supuesta víctima, quien dijo que los mensajes de texto amigables que le mandaba a su maestra se volvieron subidos de tono, adquiriendo un tono sexual. El estudiante de 17 años fue el verano pasado a la oficina de la profesora en la escuela secundaria Navarre a discutir algo y supuestamente tuvieron relaciones sexuales. Según él, esto ocurrió solo una vez y luego se arrepintió del encuentro sexual. El adolescente habló también con sus padres, contándoles su versión de los hechos. El estudiante alega que Rodríguez inició el encuentro sexual y que él le siguió la corriente porque tenía miedo de que ella le diera una mala calificación en su clase si la rechazaba. Según las autoridades, la profesora admitió que había besado al estudiante, pero negó haber tenido relaciones sexuales con él. El caso sigue bajo investigación.

