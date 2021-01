Close

Maestra en Florida acusada de abuso infantil por rociar a estudiantes con desinfectante Una maestra en Florida fue arrestada por rociar a sus estudiantes con desinfectante por no usar correctamente sus mascarillas para protegerse del coronavirus. Los detalles del caso. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Christina Reszetar, de 51 años, quien ha trabajado como maestra por 21 años, fue arrestada el 6 de enero por supuesto abuso infantil. La profesora de la escuela secundaria Largo High School en Largo, Florida, fue acusada de rociar a cuatro estudiantes con desinfectante porque ellos se negaron a usar sus mascarillas de protección contra el coronavirus correctamente mientras estaban en la escuela. La policía fue llamada a la escuela después del incidente, reportó el canal News Channel 8. Cuando los adolescentes se negaron a usar su mascarilla de la manera apropiada, la profesora supuestamente les echó un desinfectante en forma de aerosol "en sus rostros y sus cuerpos". Según reportes, el incidente fue captado por cámaras de seguridad. Image zoom Credit: Pinellas County Sheriff's Office Reszetar pasó una noche en la cárcel y tuvo que presentarse frente a un juez. La maestra le dijo al juez que el video probará que las acusaciones en su contra son falsas y que ella no podía pagar por un abogado por que ganaba un salario muy bajo. El juez declaró en corte que estas acciones no eran la manera adecuada de disciplinar a los estudiantes. La profesora pudo salir libre sin pagar una fianza. El distrito escolar del condado de Pinellas está investigando el incidente. Un vecino de la profesora le dijo al canal que no pensaba que las acciones de la maestra eran apropiadas pero que consideraba que el arrestado había sido excesivo ya que los profesores están bajo mucha presión ahora que tienen que dar clases durante la pandemia del coronavirus y exponer su salud en las escuelas.

