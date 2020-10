Close

Maestra en Florida fue arrestada por tener encuentro sexual con un estudiante menor de edad Kristen O’Brien, de 31 años, fue arrestada por tener un encuentro sexual con un adolescente que fue su estudiante. Los detalles del caso. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una mujer que trabajó como maestra en Florida fue arrestada por tener un encuentro sexual con un estudiante menor de edad. Kristen O’Brien —quien renunció el mes pasado a su trabajo como profesora en la escuela United Brethren Christ Academy en Holy Hill— fue arrestada el viernes por tener contacto sexual con un estudiante, reportó WFTV. Image zoom La antigua maestra confesó que se sentía atraída por el estudiante y que tuvieron un encuentro sexual en la casa del menor, informaron las autoridades. La madre del estudiante confrontó a la maestra de 31 años después de encontrar mensajes preocupantes en el teléfono celular de su hijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN O'Brien le confesó a la madre que ella tenía una "relación emocional inapropiada" con el estudiante y que se sentía atraída hacia él. La profesora reveló que en una ocasión el estudiante la tocó de manera sexual debajo de una cobija mientras estaban sentados en un sofá en la casa del menor. La maestra también admitió que una vez intentó darle celos al estudiante al servirle de tutora a su hermano y llevarlo a comer a McDonald's, informó la policía. La mujer enfrenta cargos por cometer un acto sexual con un menor de edad. Si bien no se reveló la identidad ni edad del estudiante, tendría entre 12 y 16 años. O'Brien salió de la cárcel tras pagar una fianza de $50,000. El caso sigue bajo investigación.

