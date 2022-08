Maestra de la Florida acusada de esconder a un menor desaparecido El pequeño encontrado en la casa de la educadora se consideraba desaparecido el pasado 12 de agosto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una maestra de la Florida está tras las rejas luego de ser acusada de esconder a un pequeño del que se había denunciado su desaparición. Las autoridades del condado de Charlotte confirmaron el arresto de Kelly Simpson, de 31 años, por interferir con la custodia de un menor. Las autoridades estaban en la búsqueda del niño, que se encontraba en paradero desconocido desde el pasado 12 de agosto. "Mientras los investigadores intentaban localizar [al niño], la información que recibieron los llevó a la casa de Kelly Simpson", informó la policía en un comunicado, según People. "Los investigadores exitosamente recuperaron al joven dentro de la casa de Simpson". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Kelly Simpson Kelly Simpson | Credit: Charlotte County Sheriff's Office De acuerdo a la acusada, la maestra recogió al pequeño de una "ubicación desconocida". Se le acusa de ocultarlo dentro de su casa sabiendo su condición de desaparecido. Simpson trabaja para el departamento de escuelas públicas del condado de Charlotte,impartiendo clases de inglés en el sector de preparatoria. Por el momento, el departamento de educación de la localidad no se ha expresado sobre el futuro de la profesora.

