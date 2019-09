Maestra pide a alumnos que "escriban algo gracioso" sobre esclavos: la retiran de las clases Una maestra de raza blanca de Lond Island fue removida de clases luego de pedirles a tres de sus clases que escribieran "algo gracioso" sobre esclavos negros. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Una maestra en Freeport, Long Island ha sido removida del salón de clases luego de supuestamente pedirle a sus alumnos de secundaria que escribieran “algo gracioso” sobre esclavos afroamericanos para un proyecto escolar. La mujer de raza blanca que no ha sido identificada por el distrito escolar se desempeña como profesora de ciencias sociales de octavo grado de la escuela J.W. Dodd Middle School. El proyecto escolar que trataba sobre el periodo de Reconstrucción salió a la luz gracias a Darlene McCurty, quien asegura que su nieta le contó sobre la asignatura diciendo que una de sus amigas se había negado a participar en dicho proyecto escolar y que éste. la había perturbado. La mujer compartió por medio de Facebook copias de las fotos que los niños debían usar para su trabajo. “‘[La maestra dijo] escriban algo gracioso’ sobre estas fotos de la esclavitud. Y háganlo muy chistoso dijo la mujer porque no quería que la aburrieran”, aseguró indignada McCurty en su post publicado el 20 de septiembre pasado. McCurty también colgó esta foto en sus redes pidiéndo respeto para sus ancestros: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Mi nieta aún está sumamente molesta por esto y me preguntó cómo se podría castigar a esta profesora racista. Yo le dije que yo lo manejaría”, aseguró McCurty en Facebook. Su post ha sido compartido más de 1,900 veces y ha generado la investigación de las autoridades escolares que de momento han removido a la profesora mientras investigan lo sucedido. Kishore Kuncham, superintendente de las Escuelas Públicas de Freeport, dijo por medio de un comunicado dado a conocer por Newsweek que la escuela está investigando lo ocurrido y que el incidente “ha perturbado a algunos estudiantes y a sus familias”. “El bienestar emocional y social de nuestros estudiantes es siempre nuestra prioridad y tomamos los comentarios sensibles de nuestro staff muy en serio”, aseguró Kuncham. Se desconoce si la profesora aún está enseñando en dicha escuela. Advertisement EDIT POST

