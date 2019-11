Maestra en Texas acusada de agredir a una estudiante a puñetazos y pisotearla Una maestra en Texas fue acusada de agredir a una estudiante, golpeándola y pisoteándola. Los detalles del caso By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La maestra Tiffani Shadell Lankford, de 32 años, fue acusada el viernes de agresión agravada a una estudiante. La maestra substituta fue arrestada tras ser supuestamente captada en video agrediendo a una estudiante de 15 años de la escuela secundaria Lehman en Kyle, Texas. Según las autoridades, el video fue publicado en Internet por la madre de otra estudiante de la misma escuela y supuestamente muestra a Lankford dándole puñetazos a la menor de edad, tirándola al piso y hasta pisoteándole la cabeza. No se sabe cuál pudo ser el motivo de la agresión. Después de la golpiza, la joven fue llevada al hospital y ya está en su casa, dijo el abogado de su familia a KVUE-TV. Según informó la familia, la estudiante tiene necesidades especiales y padece de convulsiones. Image zoom Hay's County Sheriff's Office SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN The New York Times reporta que la agresión sucedió el pasado viernes sobre las 3:45 p.m. en una clase de español. Tim Savoy, un vocero del distrito escolar, dijo a NBC News: “No hay absolutamente ninguna excusa ni circumstancia que pueda justificar lo que se ve que sucede en el video. Es irrazonable lo que esta adulta le hizo a una de nuestras estudiantes”. La directora de la escuela, Karen Zuniga, publicó una carta abierta en Facebook después del incidente, asegurando que harían todo para “proteger a nuestros estudiantes”. Lankford fue despedida del distrito escolar y el caso sigue bajo investigación. El governador de Texas, Greg Abbott, expresó en un comunicado: “Este tipo de conducta no será tolerada en los salones de clase de Texas”. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Maestra en Texas acusada de agredir a una estudiante a puñetazos y pisotearla

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.