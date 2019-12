Maestra en Florida acusada de abuso sexual a un estudiante de 15 años Desiree Christina Cartin Rodríguez, de 27 años, dijo estar enamorada del estudiante de 15 años con quien tuvo sexo. La maestra podría ir a la cárcel por abuso sexual a un menor de edad. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Una maestra en Florida está acusada de abusar sexualmente de su estudiante de 15 años. Desiree Christina Cartin Rodríguez, de 27 años —una profesora de inglés de la escuela secundaria Doral Academy Preparatory School en Miami— confesó el viernes haber tenido una relación amorosa con el menor de edad, reportó The Miami Herald. El supuesto contacto sexual fue grabado en video por el estudiante, según varios medios. La policía de Doral fue alertada sobre el caso después de que un empleado de la escuela recibiera un correo electrónico anónimo contándoles sobre la relación entre la maestra y su estudiante, reportó Local 10 News. La policía interrogó al estudiante de noveno grado que confesó haber tenido una relación sexual con la maestra desde agosto del 2019 y haber grabado varios de sus encuentros en video, reportó WSVN. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Image zoom “El joven tomó el vídeo, el video no estaba escondido”, dijo Rey Valdés, vocero de la policía de Doral. “No se trataba de una cámara escondida, ella sabía que había un video. Se puede notar claramente por la proximidad de la cara de ella a la cámara que ella sabía que la estaban grabando”. Valdés añadió que la maestra supuestamente le confesó a los detectives que “estaba enamorada” de su estudiante. Según reportes, la profesora fue despedida de la escuela. La maestra salió de la cárcel tras pagar una fianza y debe regresar a la corte el 21 de enero. El caso sigue bajo investigación. Advertisement

