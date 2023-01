Surgen escalofriantes detalles sobre el caso de profesora que recibió un disparo de un niño de 6 años en escuela de Virginia Abby Zwerner, una maestra de primer grado de la Richneck Elementary School en Newport News, recibió un disparo frente a la mirada atónica de sus pupilos: "Este no fue un disparo accidental". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este fin de semana han surgido escalofriantes detalles respecto al caso de una profesora de 25 años que recibió un disparo de parte de uno de sus alumnos de solo 6 años en medio de un salón de clases en un colegio en Newport News, Virginia. Los hechos ocurrieron el viernes pasado dentro de una de las aulas de la escuela primaria Richneck Elementary School. Según fuentes policiales hubo un altercado y un niño le disparó a la profesora Abby Zwerner, frente a la mirada atónita del resto de sus pupilos: "El individuo es un estudiante de seis años de edad. Se encuentra ahora mismo bajo custodia de la policía", informó en su momento Steve Drew, jefe de la Policía de Newport. La profesora acababa de leerles una historia a sus alumnos de primer grado cuando su agresor sacó una pistola. "[Ella] Le iba a quitar el arma y ahí es cuando le dispararon", contó Brittaney Gregory, madre de uno de los niños que se encontraban en el aula al momento de los hechos, al diario The Washington Post en una entrevista publicada este domingo. Según el Daily Mail los alumnos corrieron hacia otro salón de clases donde permanecieron encerrados. Por su parte Zwerner fue llevada de urgencia al hospital con heridas graves en condición grave, pero estable. Abby Zwerner Abby Zwerner | Credit: Facebook/Abby Zwerner "Estoy en shock y muy descorazonado. Necesitamos educar a nuestros niños y mantenerlos a salvo", afirmó George Parker, Superintendente de las escuelas de Newport, durante una conferencia de prensa ofrecida el mismo viernes. "En este día nuestros estudiantes recibieron una lección acerca de la violencia con armas y lo que las armas pueden ocasionar irrumpiendo no solo el ambiente educacional, sino el familiar, el comunitario", acotó. 6-Year-Old Boy Shoots His Teacher At Richneck Elementary School In Newport News, Virginia Credit: Jay Paul/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Realizaremos la investigación; hay preguntas que queremos hacer y encontrar [las respuestas]", afirmó por su parte el jefe de policía. "No sé de dónde provino el arma, cuál fue la situación [pero] este no fue un disparo accidental", añadió. Las instalaciones de la escuela primaria Richneck Elementary School —de aproximadamente 550 alumnos— permanecerán cerradas lunes y martes para brindar apoyo emocional a todos los afectados.

