Maestra de primaria detenida por grabar supuesto video masturbándose frente a sus estudiantes Amelia Ressler, de 30 años, fue detenida en Georgia luego de supuestamente grabarse en video durante una clase donde se encontraban presentes 19 niños de entre 7 y 8 años. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Amelia Ressler, una maestra de 30 años que trabajaba como profesora suplente en una escuela primaria de Carrollton, Georgia, fue detenida bajo múltiples cargos de abuso sexual de menores luego de que supuestamente se grabara en video masturbándose durante una clase en la cual se encontraban presentes 19 niños de entre 7 y 8 años. Según un comunicado de la policía el pasado 5 de febrero un residente se percató del video de la profesora en redes y dio alerta a las autoridades escolares de la escuela Mt. Zion Elementary School, quienes a su vez alertaron a detectives del condado de Carroll. "Al parecer [Ressler] se estaba masturbando mientras estaba en la clase llena de niños", aseguró Ashley Hulsey, directora de comunicaciones del departamento de policía del condado de Carroll a Fox 5. "[Ella] lo grabó en video y lo distribuyó y pudimos conseguir la evidencia", prosiguió la portavoz quien también afirmó que al momento de filmarse la mujer estaba sentada en un escritorio abierto ubicado frente a los niños . "No era como que [los niños] no podían alzar la mirada y visualmente darse cuenta de lo que estaba ocurriendo". Image zoom Credit: Carroll County Sheriff's Office SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Hulsey explicó que el supuesto video sexual habría causado "angustia" entre los 19 menores presentes en la clase, cuyas edades oscilan entre los 7 y los 8 años, y que la oficina del alguacil había trabajado diligentemente para borrar todo vestigio del video en las redes mientras se preparaban los cargos en contra de la sospechosa. Ressler fue detenida el pasado viernes bajo cargos de llevar a cabo "actos indecentes e inmorales en presencia de niños en edad escolar", según reza un comunicado emitido por la oficina del alguacil de Carroll en Facebook. "Ella necesita pagar caro", exclamó a CBS-46 Frances Burns, abuela de uno de los estudiantes de Mt. Zion. "Los niños son nuestro futuro y cuando tienes a alguien así...ese tipo de gente no necesita estar cerca de los niños".

