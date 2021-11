La "Maestra del año" de una escuela en Florida ahora es acusada de abuso infantil Caroline Lee, quien recientemente fue nombrada Maestra del Año en su escuela en Jacksonville, FL, ahora ha sido acusada de cometer abuso infantil contra una de sus estudiantes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Darnell-Cookman School of the Medical Arts Darnell-Cookman School of the Medical Arts | Credit: Google Maps Caroline Lee, quien recientemente fue nombrada Maestra del Año en la escuela Darnell-Cookman de Jacksonville, Florida, ahora ha sido acusada de cometer abuso infantil contra una de sus estudiantes. Según reportó People, la maestra de 60 años fue arrestada el viernes luego de que golpeara a un estudiante en la cara en su salón de clases. En imágenes captadas en un video se puede ver a Lee saliendo de su clase para ir al aula de la estudiante. Luego se ve a la maestra caminando delante de la estudiante "a un ritmo agresivo", de regreso a su salón de clases, dice el informe policial de la junta escolar de Duval obtenido por People. Minutos más tarde, la estudiante salió del aula "sosteniendo su área facial alrededor del frente de su cara", añade el informe. En posteriores declaraciones a la policía, la estudiante contó que mientras las dos estaban dentro del aula, Lee la acusó de amenazarla. Luego la estudiante dijo que no lo había hecho y Lee "se inclinó sobre la mesa y la golpeó en la cara con la palma de la mano". El informe además indica que la estudiante "dijo que se agarró la nariz porque comenzó a sangrar después de ser golpeada". Darnell-Cookman School of the Medical Arts Darnell-Cookman School of the Medical Arts | Credit: Google Maps "Lee luego comenzó a llamarla repetidamente 'maldita perra' mientras aterrizaba varios golpes más en la parte superior de la cabeza", indica el documento. La estudiante "dijo que comenzó a tratar de sujetar los dos brazos de Lee para evitar ser golpeada y Lee le dio una patada en la parte inferior de la pierna", añade. Según Lee, "luego abrió la puerta trasera del aula y le exigió 'salir'" y la estudiante se dirigió a las autoridades escolares. El incidente tuvo lugar luego de que en la cuenta de Instagram de las Escuelas Públicas del Condado de Duval se felicitara a Lee por ganar su premio a Maestro del Año. En ese mensaje, la estudiante dejó un comentario en el que se preguntaba si Lee era la misma maestra que había usado una palabra racista para referirse a los afroamericanos en clase el año pasado, según el informe policial. "La publicación también mostró una respuesta de Lee donde explicó que el uso de la palabra estaba en el contexto del libro De ratones y hombres [de John Steinbeck], agrega el informe. Después Lee le dijo a la policía que ella "interpretó" el comentario de la estudiante en Instagram "como una amenaza de matarla" y sintió que "necesitaba hablar con [la estudiante]", aunque no creyó necesario denunciarlo. También negó haber lastimado a la estudiante y haber hecho brotar sangre de su nariz. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La superintendente escolar de Duval, Diana Greene, dijo a PEOPLE que "esta acusación y el arresto son más que inquietantes. Lo que se alega nunca debería ocurrir, nunca, especialmente en un entorno escolar. No tengo tolerancia para los adultos que dañan a los niños, especialmente adultos en una posición de confianza". Por su parte, David Robbins, abogado de Lee, comentó que su cliente, cuya audiencia judicial está programada para el 22 de noviembre, aún no ha sido acusada oficialmente. "Caroline Lee es una maestra increíblemente dedicada", sostuvo. "Los estudiantes se refieren a ella como Mama Lee. Los comentarios y los correos electrónicos que recibimos de estudiantes, antiguos estudiantes, todos los que conocen a Caroline saben que esto es algo que no pudo haber sucedido".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La "Maestra del año" de una escuela en Florida ahora es acusada de abuso infantil

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.