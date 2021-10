Maestra fue arrestada en Miami por tener relaciones sexuales con un estudiante en un carro Brittiny López-Murray, una maestra de 31 años que daba clases de teatro en una escuela en Hialeah, FL, fue arrestada por tener relaciones sexuales con un estudiante adolescente. Los detalles del caso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Brittiny López-Murray, de 31 años, una maestra de una escuela intermedia en Hialeah fue arrestada por tener relaciones sexuales con un antiguo estudiante suyo, de 14 años, reporta el diario El Nuevo Herald, citando un reporte de la policía. El abuso ocurrió en los últimos dos meses. La mujer fue acusada de tener sexo con el adolescente en su automóvil varias veces. La maestra enfrenta cargos de agresión lasciva, abuso sexual, y tener coito con un menor de edad. López-Murray —quien había sido seleccionada por su escuela en Hialeah como "Maestra Novata del Año" en el 2017— fue llevada a una cárcel del Condado Miami-Dade. La docente no había tenido "ningún antecedente disciplinario" aseguró un portavoz del Distrito Escolar del Condado Miami-Dade. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Brittany Lopez-Murray Brittany Lopez-Murray | Credit: MIAMI DADE CORRECTIONS AND REHABILITATION El adolescente ahora estudia en una escuela secundaria en Hialeah y fue estudiante de López-Murray cuando estudiaba en la escuela intermedia. La maestra y el estudiante intercambiaron "fotos y mensajes de texto explícitos". La hermana del joven notó un comportamiento raro y le revisó el celular al adolescente. El padre del estudiante también encontró fotos de López-Murray "donde le mostraba los senos y la vagina" al adolescente. Según el reporte policial, en los mensajes de texto, expresaban "lo mucho que los dos disfrutaban tener sexo con el otro". La maestra fue quien inició la relación en agosto, según el estudiante, quien contó a las autoridades que López-Murray le envió un mensaje de texto "donde le expresó sus sentimientos hacia él". Tras encontrarse para tomar café, tuvieron relaciones sexuales varias veces en el carro de la maestra, y en otras locaciones, como el estacionamiento de un mall y de un supermercado. La maestra lo iba a buscar a sus prácticas de baloncesto. López-Murray será despedida. "Todos los empleados reciben clases de capacitación y se espera que cumplan con las Normas de Conducta Ética del Distrito. Resulta penoso de que pese a nuestros esfuerzos, algunas personas se comporten de forma contraria a la conducta que se espera de ellas. Debido a este arresto, el M-DCPS comenzará el proceso para despedir a esta maestra y evitar que en el futuro busque trabajo en el distrito", expresó el Distrito Escolar de Miami-Dade.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Maestra fue arrestada en Miami por tener relaciones sexuales con un estudiante en un carro

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.