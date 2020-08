Una profesora es testigo del asesinato de una madre en plena clase vía Zoom Maribel Rosado-Morales, de 32 años, fue asesinada a sangre fría frente a sus cuatro hijos y sus dos primitos en el primer día de escuela de uno de ellos. Aquí el reporte. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El primer día de clases de una numerosa familia en Indiantown, Florida, se convirtió en tragedia cuando Maribel Rosado Morales, una mujer de 32 años y madre de cuatro hijos fue asesinada en plena clase vía Zoom ante la mirada de una profesora y la hija de la víctima. La tragedia ocurrió este martes en el interior de una vivienda ubicada en SW 173rd, hacia las 8:00 a.m., y durante una sesión a distancia que realizaba una profesora de la escuela primaria Warfield. "La maestra contó que escuchó un escándalo, alguien diciendo blasfemias y se dio cuenta de una especie de altercado doméstico", contó William Snyder, alguacil del condado de Marin en una conferencia de prensa. "El [gatillero] entró y confrontó [a Rosado Morales] respecto a algo que tenía que ver con un video. Él contó que de hecho ella empezó a sonreírle pero que él enfureció y le disparó". Al otro lado del ordenador se encontraba una maestra que presenció aterrorizada e impotente todo lo que ocurría. "De pronto la maestra ve a este niñita de 10 años cubrirse los oídos con la manos", aseguró Snyder, ahí es cuando se escucharon disparos dentro del hogar, incluyendo una bala que impactó la computadora que estaba usando la menor para seguir su enseñanza. Image zoom Cortesía de The Martin County Sheriff's Office SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aproximadamente 40 minutos después Donald J. Williams, de 27 años y expareja de la víctima, fue detenido bajo sospechas de ser el autor del asesinato a sangre fría. El hombre fue encontrado en poder de una pistola que se cree fue usada en el asesinato y que, a la postre, fue presenciado por 6 menores que se encontraban en ese momento en la vivienda, dos de ellos, primos de los hijos de la víctima. El alguacil informó que durante su confesión Williams admitió su responsabilidad en los hechos y ahora enfrenta cargos asesinato en primer grado, robo a mano armada y allanamiento de morada, entre otros, según informa CBS-12, en Florida.

Close Share options

Close View image Una profesora es testigo del asesinato de una madre en plena clase vía Zoom

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.