Un video indignante: una maestra arrastra salvajemente a niño autista por el pasillo de la escuela Lena Hansen Una maestra de Kentucky fue captada en video arrastrando a un niño autista por un pasillo de la escuela. El video de Trina Abrams arrastrando por las muñecas al niño de 9 años acostado en el piso ha causado indignación. El incidente ocurrió en octubre del 2018 en la escuela primaria Wurtland. El video, que fue compartido por la madre del niño en su página de Facebook el domingo, se volvió viral y ha sido reproducido por varios medios como NBC Nightly News. La madre compartió en el post que su hijo estaba teniendo una crisis emocional propia de su diagnóstico ya que el pequeño padece de “autismo, ADHD, PTSD, ansiedad y depresión)”. Además el niño tiene limitaciones en el habla, la madre añadió. La maestra lo sacó del salón de esta manera inadecuada, hiriendo una de sus muñecas al arrastrarlo y doblársela forzosamente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La madre lo llevó al hospital después del incidente donde los médicos confirmaron que el niño tenía una muñeca torcida. Los días después del incidente el pequeño mostró la muñeca hinchada y con moretones. Dos meses después del lamentable suceso, la escuela confirmó el lunes que la maestra ha sido despedida. (Photo by Fairfax Media/Fairfax Media via Getty Images) PEOPLE contactó a la maestra pero no obtuvo respuesta de ella. La madre del niño escribió en Facebook que la maestra consideraba su acción necesaria. “Abrams se considera completamente inocente”, expresó la madre. “Mi hijo merece justicia”. La maestra se presentará en la corte este miércoles y el caso sigue en desarrollo. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.